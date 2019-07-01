Россия выдвинула украинским морякам окончательные обвинения

Украинцам выдвинули обвинения. Фото: Радио Свобода

Федеральная служба безопасности Российской Федерации предъявила обвинение восьми пленным украинским морякам в окончательной редакции.

"ФСБ России предъявила обвинение восьми пленным морякам в окончательной редакции. Украинцы себя виновными не признают. Настаивают, что они являются военнопленными и находятся под защитой Женевской конвенции", - сообщила в Twitter исполняющая обязанности министра здравоохранения Уляна Супрун.

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Международный трибунал ООН по морскому праву обязал Российскую Федерацию срочно освободить два военных катера "Никополь" и "Бердянск", буксир "Яны Капу", а также 24 украинских моряков, которые были захвачены 25 ноября 2018 года вблизи Керченского пролива.