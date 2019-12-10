Россія віддасть борг в три мільярди газом - Зеленський

Россия отдаст долг Украине - Зеленский. Фото: РБК

Вопрос о газе стало одним из главных в двусторонней беседе с президентом России Владимиром Путиным.

"Мы обсуждали вопрос трибунала по поводу возврата средств. Мне кажется, мы в принципе сняли вопрос по поводу 3 миллиардов, которые мы выиграли", - заявил президент Украины Владимир Зеленский после завершения переговоров лидеров стран "нормандского формата" в Париже.

И объяснил, как Украина получит эти средства. "Наша позиция проста: мы готовы взять газом. Это компромисс, на который мы готовы идти. Потому что нам нужно, почему нет?" - пояснил президент.

"Я думаю, у нас все будет хорошо. Я так думаю", - подытожил он рассказ о переговорах по газу.

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Напомним, в Париже 9 декабря состоялась встреча лидеров Германии, Франции, Украины и России. Это - первый "нормандский саммит" с осени 2016 года.