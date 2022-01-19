Россия уменьшила уровень требований по не расширению НАТО

Россия видит угрозу в том, что Украина становится более интегрированной в НАТО. Фото: Reuters

Россия готова рассмотреть либо отзыв формулы Бухарестского саммита, по которой Украина и Грузия станут членами НАТО, либо обязательство США никогда не голосовать за вступление в Альянс Украины и других стран.

Россия сделает все возможное, чтобы дипломатическими путями прекратить продолжения интеграции Украины в НАТО, заявил в среду заместитель главы МИД России Сергей Рябков на площадке дискуссионного клуба "Валдай", сообщает ТАСС.

"Формула Бухарестского саммита 2008 года, по которой Украина и Грузия станут членами НАТО, должна быть исключена. Она должна быть заменена пониманием, что этого не произойдет никогда. Или как альтернатива, если США возьмут на себя односторонние обязательства в юридической форме, что они никогда не будут голосовать за вступление Украины и других стран в НАТО, мы готовы рассмотреть эту опцию", - сказал он.

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Россия видит угрозу в том, что Украина становится более интегрированной в НАТО даже без получения формального статуса члена организации. РФ обратится к Соединенным Штатам,"чтобы они смотрели, что для них приоритетнее: европейская безопасность или какие-то ущербные идеи, которые привели к нынешнему кризису".

"Это находится в центре интересов безопасности РФ. Мы сделаем все возможное для того, чтобы обратить эту ситуацию вспять, ребалансировать ее с дипломатических каналов. И проекты документов, которые были предложены США, - это именно тот путь, которым надо пить для дипломатического решения", - добавил Рябков.

НАТО приняло решение о приеме Украины и Грузии, но еще не устанавливало конкретных сроков. В НАТО ответили РФ, что вступление в Альянс - это право каждой страны выбирать собственные меры безопасности. Только Украина и 30 стран-членов НАТО могут решать, когда Украина готова присоединиться к Альянсу. НАТО может увеличить присутствие на восточном фланге в случае нового витка агрессии РФ против Украины.