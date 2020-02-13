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Россия созывает заседание Совбеза ООН из-за пятой годовщины минских договоренностей

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Россия созывает заседание Совбеза ООН из-за пятой годовщины минских договоренностей
Россия созывает заседание ООН из-за Украины. Фото: Корреспондент

Россия запросила заседание Совета Безопасности об Украине в связи с пятой годовщиной минских договоренностей.

"В связи с пятой годовщиной Комплекса мер по реализации Минских соглашений, которая отмечается сегодня, 12 февраля, а также в связи с пятой годовщиной принятия резолюции СБ ООН 2202 (17 февраля) Россия запросила проведение брифинга Совета Безопасности", – заявил зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, сообщает Сегодня.

По словам Полянского, мероприятие может быть назначено на вторую половину дня 18 февраля.

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Напомним, Трехсторонняя контактная группа на заседании в Минске согласовала одну из трех новых участков разведения сил и средств на Донбассе.

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