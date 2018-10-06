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суббота, 06 октября 2018 18:05

Россия пытается реализовать в Украине "управляемый хаос"

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Россия пытается реализовать в Украине &quot;управляемый хаос&quot;
Россия пытается реализовать в Украине "управляемый хаос". Фото: iPress.ua

Украину могут захлестнуть акции протеста, если не помешать российским спецслужбам, считает заместитель председателя СБУ Виктор Кононенко.

Россия пытается разжечь в Украине межконфессиональную рознь. Москва также хочет давить на украинскую власть "руками украинский", пишет newformat.info.

"Спецслужбы России реализуют план с целью создать так называемый управляемый хаос. Два основных направления этого плана - это разжигание межконфессиональной розни, что обусловлено возможностью получения Украиной томоса. Также организация мероприятий активного воздействия с целью так называемого принудительного отмены руководства Украины к уступкам агрессору и инициирование мирных переговоров на выгодных ему условиях", - сказал Кононенко.

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Возможно захвата культовых сооружений одной из конфессий якобы представителями праворадикальных националистических организаций. Москва хочет спровоцировать противостояние среди православных.

Службе безопасности Украины известно о 2 направления дестабилизации ситуации в Украине со стороны России.

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