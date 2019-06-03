Россия пытается манипулировать судом - Зеркаль

Автор: slovoidilo.ua Елена Зеркаль

Возражения России по иску Украины в Международный суд ООН являются манипулятивными попытками перекрутить дело.

Об этом написала в Facebook заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.

"Должен ли Международный Суд ООН рассматривать дело, поданное Украиной? - на этот вопрос отвечают стороны перед судом на этой неделе. Начинает Российская Федерация, поскольку именно она поставила под сомнение юрисдикцию суда. Аргументы РФ стали известны уже давно. 12 сентября 2018-го Россия подала в суд свои Предыдущие возражения (Preliminary Objections). 250 страниц текста, которые вы за несколько минут можете увидеть на сайте суда ООН, посвященные попытке запутать всех и перекрутить наше дело в нечто совсем иное, чем закладывает Украина", - заявила она.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Суд над Россией: Зеленский сформировал делегацию

Заместитель министра иностранных дел напомнила, что Украина 14 января 2019-го представила письменные объяснения (Written Statement).

"Наш ответ на возражения РФ также изложен в письменном виде. Сразу после начала заседания он станет доступен на сайте суда ООН. На более чем 200 страницах мы объясняем, в чем ошибочность позиции РФ. Во-первых, РФ пытается манипулировать судом и вместо вопросов юрисдикции, рассматривать дело по существу на собственных условиях. Как я уже отмечала, это самая большая опасность и ловушка. РФ пытается сказать суду - забудьте о тысячах страниц доказательств, посмотрите только на несколько фактов, которые отобрала Россия. В современном мире медиа такая манипуляция часто срабатывает. Но не должна сработать в почтенном суде ООН. На этом этапе суд рассматривает только вопросы юрисдикции", - отметила Зеркаль.

Международный суд ООН в Гааге 3 июня в 10:00 начнет рассмотрение возражений России о наличии у суда юрисдикции по иску "Украина против России".