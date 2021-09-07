Россия пытается дискредитировать результаты визита Зеленского в США - эксперт

Журналист-международник Виктор Ткачук: "Как бы в Кремле не мечталось об обратном, поддержка США Украины остается неизменной и даже усиливается". Фото: BBC

Российские СМИ в Украине пытаются дискредитировать результаты визита президента Украины Владимира Зеленского в США.

Такое мнение высказал журналист-международник Виктор Ткачук в своей статье на информационно-аналитическом ресурсе GuildHall.

Эксперт привел два примера успешности поездки Зеленского в США.

Так, в ходе визита между двумя странами достигнута договоренность об основах стратегического партнерства (SDF), что дает Украине значительные преимущества в сравнении с ожидавшимися к подписанию до визита договора о статусе основного союзника вне НАТО (MNNA).

Экономическая составляющая визита успешна - Westinghouse Electric всерьез и надолго входит в энергетическую сферу Украины, собираясь построить энергоблоки АЭС на общую сумму в $30 млрд. Договорились о дополнительной помощи США Украине на реформы в размере $463 млн, в борьбе с COVID на $12,8 млн и гуманитарной помощи – $45 млн.

"Во-первых, как бы в Кремле не мечталось об обратном, поддержка США Украины остается неизменной и даже усиливается… Во-вторых, Байден сделал ряд важных и крайне непонравившихся в Москве заявлений, в частности, что США будут и впредь поддерживать территориальную целостность Украины, а также продолжат оказывать Киеву помощь в обеспечении безопасности... В-третьих, осенью 2021 года Украина и США примут новую Хартию стратегического партнерства и на заседании Комиссии стратегического партнерства рассмотрят "план трансформации Украины", который может быть весьма интересным и содержательным, вплоть до "Плана маршала" в какой-либо из форм для нашей страны", - рассказал эксперт.

Напомним, 31 августа Зеленский прибыл в США с официальным визитом. 1 сентября в Вашингтоне состоялась встреча Зеленского с президентом США Джо Байденом. По итогам переговоров двух президентов было подписано совместное заявление США и Украины относительно стратегического партнерства двух стран, в котором говорится, в частности, о газопроводе "Северный поток – 2" как об "угрозе для европейской энергетической безопасности" и о противодействии российской агрессии. В ходе визита поднимались вопросы в том числе вооружения украинской армии и возможности членства Украины в НАТО. В Москве на заявления об Украине и НАТО отреагировали негативно.