Россия продолжает наращивать войска вокруг Украины – НАТО

Россия продолжает наращивать войска на границе Украины. Фото: REUTERS

Россия, несмотря на призывы НАТО и ведущих стран к деэскалации, продолжает наращивать войска на границе Украины.

Подобные действия повышают напряжение. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции, цитирует Укринформ.

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"Напряжение растет. Россия продолжает свое военное наращивание. Мы видим также больше войск не только в Украине на оккупированных территориях и вокруг нее. Но также отныне – в Беларуси, где Россия в процессе развертывания тысяч военных, сотен самолетов, противовоздушных систем С-400 и многих других развитых возможностей", – сказал Столтенберг.

Отметил, что такое военное наращивание происходит под видом учений, но к ним привлекаются боеспособные русские и белорусские войска, отрабатывающие взаимодействие.

В среду, 26 января, Вашингтон передал Кремлю письменный ответ на так называемые гарантии безопасности в Европе. США не уступят принцип "открытых дверей" в НАТО, заявил госсекретарь Энтони Блинкен. Россия должна прекратить агрессию и вывести войска из Украины, Грузии и Молдовы. На территории этих стран российские военные находятся без согласия их правительств, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Российская сторона должна конструктивно взаимодействовать для разрешения ситуации вокруг Украины, в том числе в рамках нормандского формата. В случае необходимости Североатлантический союз за несколько дней развернет в Черноморском регионе передовой отряд из 5000 человек. Во главе отряда будет Франция.