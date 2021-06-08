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вторник, 08 июня 2021 10:31

Россия прочно удерживает украинцев – Зисельс о частном проекте "Бабий Яр"

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Россия прочно удерживает украинцев – Зисельс о частном проекте &quot;Бабий Яр&quot;
"Российские власти первые внесли свою политику в свой проект. Мы - защищаем свою мораль и идентичность", говорит Иосиф Зисельс. Фото: "Украинская правда"

Российские власти продвигают частный проект "Мемориал Холокоста "Бабий Яр" в Украине, чтобы дискредитировать нашу страну и народ в мире. Хотят выставить украинских граждан антисемитами. Такое мнение в интервью Gazeta.ua высказал Иосиф Зисельс, сопрезидент Ассоциации еврейских общественных организаций и общин Украины.

Конфликты вокруг деятельности частного мемориального комплекса продолжаются с начала его создания. Почему украинских ученых, историков, общественных деятелей игнорирует украинская власть?

С августа 2015 года, почти одновременно начали строить два проекты. Один – украинский государственный. Правительство поручило Институту истории Академии наук сделать его концепцию. Другой – российский государственный проект. Сейчас не конфликт между ними, не конкуренция. Это часть гибридной войны России против Украины. Российский проект является частью информационного фронта. А производные обстоятельства идут из этого.

Для меня главное – украинский проект. Я его поддерживаю с начала возникновения. За 30 лет, что я у Бабьего Яра нахожусь, это третья война против вмешательства в культуру и политику памяти украинского народа. Нет ничего важнее суверенитета. Все, что касается территории, истории, – это наша культурная память. С тех пор, как появилось государство, должны выстраивать государственную политику памяти. Украина не спешит с этим, потому есть такие проблемы. Нам все время суют какую-то другую историю, культуру, политику. Пользуются тем, что Украина – слабая.

Примером, что нынешнее руководство страны приняло сторону частного проекта является строительство символической синагоги в память о тысячах расстрелянных на этом месте евреев. Ее инициировал частный проект. Были многочисленные протесты против этого строительства. Но в открытии синагоги приняли участие премьер-министр Денис Шмыгаль и глава Офиса президента Андрей Ермак. Почему так происходит?

Проблема действующей власти в том, что она не однозначно проукраинская. В некоторых решениях ее можно рассматривать как пророссийскую. В некоторых – выглядит как проукраинская. Но четкой ориентации на украинский вектор развития нет. Поэтому решение объясняется тем, что власть такая неопределенная. Сама не знает, что ему нужно.

Россия показывает, какая она мощная империя. Имеет большие деньги, к которым политики жадные. Ничего личного. В РФ есть сила, деньги, чего помогать там, где нет этого? Если там есть правда и история – это пустое для политиков. Но не надо бояться России.

Какой интерес для Кремля в продвижении этого проекта?

Для путинской верхушки интересно продвигать российский проект. Она уже много лет пытается опорочить Украину. Доказать миру, что Украина – слабая, не заслуживает субъектность и государственность. "Видите, они даже память умершим не могут организовать? А мы – можем!".

Частный проект не подлежит никакому контролю. Тогда они покажут, что украинцы якобы всегда были антисемитами, убийцами евреев. В этом интерес Путина. Миллиардеры просто помогают, потому что могут получать деньги только благодаря Путину. Хотят уберечь свои источники финансирования. В начале 2018 года они засветились в санкционных списках США, как близкие к российскому президенту. Это их раздражает, хотят отбелиться. Этот проект послужит для этого. Поэтому важную роль играет пиар. 20 миллионов долларов уже потратили на пиар за 5 лет. И не продвинулись к цели. Нет концепции, нет архитектурного проекта. Есть только несколько инсталляций, которые обслуживают мощный пиар.

Как убрать российское влияние от посягательств на часть нашей национальной памяти?

Российское влияние на нас ощущается повсюду – в экономике, войне, государственном управлении. Россия прочно удерживает украинцев в своей идентичности. Не дает вырваться уже 30 лет. Мы никак не освободимся. Если у нас будет национальный консенсус, если 70-80% украинцев однозначно будут отвергать все русское, имперское, работать на превращение в европейскую нацию, тогда сможем избавиться от влияния росфондов. Но нас гораздо меньше. Поэтому общество дергается – туда и обратно.

Хотя единомышленников, которые заинтересованы в украинском, сейчас гораздо больше, чем 30 лет назад. Есть больше украинского и проевропейского. Но эти эволюционные изменения очень медленные. Ни одно правительство и президент не могут их ускорить. Власть может ставить благоприятные условия для развития. Но ни остановить, ни сильно усилить – нет.

Недавно министр культуры Александр Ткаченко заявил, что от мемориала надо убрать политику. Кто должен поставить точку в этом вопросе?

Русские первые внесли свою политику. Сделали нам информационное пространство гибридной войны. Это их дело. Мы – защищаем свою мораль и идентичность. В этом нет ничего политического. Этот вопрос совести, а не политики. Российские источники порочат Украину именно по поводу этого проекта. Кто здесь делает политику?

Только народ сможет поставить точку. Когда нас будет не 15%, а 70-80% украинцев с совестью и однозначной украинской позицией. Тогда дадим по рукам и в морду тем, кто лезет в нашу культуру и память.

Украинцы должны начать интересоваться своей историей. Современные ученые уже с ней работают. Надо просто интересоваться. Но есть война, экономический кризис – люди заняты выживанием, а не реализацией новой политической нации. Русские этим очень умело пользуются.

Премьер-министр Денис Шмыгаль дал поручение Фонду государственного имущества отдать в аренду частному проекту "Мемориал Холокоста "Бабий Яр", основанном русскими бизнесменами в 2016-м, реконструированное на государственные средства здание бывшей конторы Лукьяновского еврейского кладбища. Оно является частью украинского проекта комплексной мемориализации Бабьего Яра. Всего в реставрацию вложили более 30 млн грн. на 2021 выделили еще 60 млн грн, но пока эти средства остаются на государственном счета.

Ассоциация еврейских организаций и общин Украины подала иск в Окружной административный суд города Киева на деятельность Киевского городского совета и Киевской городской государственной администрации. Среди требований иска – не допустить проведения строительных работ на Лукьяновском еврейском кладбище и Кирилловской православном кладбище, расположенных в пределах территории Бабьего Яра в Киеве.

Ранее благотворительная организация "Международный мемориальный благотворительный фонд "Бабий Яр" подала иск в Окружной админсуд Киева с требованием запретить строительство синагоги в Бабьем Яру. Строительство ведет частный проект" Мемориал Холокоста "Бабий Яр".

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