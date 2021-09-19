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воскресенье, 19 сентября 2021 18:20

Россия придумывает новые способы блокировки удерживаемыми лицами

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Россия придумывает новые способы блокировки удерживаемыми лицами
405 граждан Украины находятся в местах лишения свободы в России и на оккупированных территориях. Фото: УНИАН

Россия блокирует обмен удерживаемыми лицами.

Она придумывает новые способы этого, сказал в интервью "Радіо Свобода" представитель украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Сергей Гармаш.

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"Сначала они хотели, чтобы мы процессуально очистили людей, которых уже отдали им. Они блокировали следующие обмены, требуя от нас процессуальной очистки. Сейчас они придумали новую возможность блокировки обмена. Это то, что они присылают Маю Пирогову на гуманитарную подгруппу. Мы не ведем переговоры с террористкой Майей Пироговой, с ее участием. Они специально ее присылают, для того, чтобы заблокировать работу подгруппы", - сказал Гармаш.

Жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей заставляют участвовать в выборах в Госдуму РФ. Оккупационная власть давит только на тех, кто получил паспорт России, сказала уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова на канале "Дом".

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