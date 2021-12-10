Россия перекрыла 70% акватории Азовского моря

Командование Военно-морских сил Украины сообщило о провокациях. Фото: ВМС Украины

Военный флот России перекрыл судоходство на 70% акватории Азовского моря.

Об этом сообщило командование Военно-морских сил Украины.

"Объявление навигационных предупреждений Российской Федерацией в Азовском море в непосредственной близости к пунктам базирования украинских ВМС и гражданских портов является открытой провокацией. Подобные действия агрессора демонстрируют попытки РФ превратить Азовское море в свое внутреннее "озеро", - говорится в сообщении.

Россия будто бы проводит военные учения с артиллерийскими стрельбами.

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Ограничения были введены вблизи портов Мариуполь, Бердянск и Геническ.

Российский флот провел артиллерийские стрельбы в Черном море. Стрелял новый патрульный корабль "Сергей Котов", сообщили в пресс-службе флота.