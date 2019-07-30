Россия остановит экспансию, только если потеряет свои ресурсы - политолог

Автор: Сергей Старостенко Российский режим работает на грани своих вохможностей - считает политолог Максим Розумный

Сейчас режим в России работает на пределе своих ресурсных возможностей. Любое резкое снижение ресурсной базы может спровоцировать конфликты социальные и внутри правящей элиты, - поделился мнением политолог Максим Розумный в интервью журналу "Країна". Он 2 года был руководителем Центра исследования проблем Российской Федерации.

"Путинская Россия - это не что иное как реанимация советской системы. Практически во всем нынешняя Россия повторяет Советский Союз, за ​​исключением разве каких-то крайностей коммунистической идеологии: коммунизм никто не строит, частная собственность разрешена. А все остальное - советское: диктат государства, всесилие силовых структур, тотальная идеология. Кроме того, в последние годы произошла мобилизация, как это было в нацистской Германии", - сказал Максим Розумный.

"Ресурсной базой для России, как и для Союза, являются нефть и газ. Эти дармовые деньги, которые режим сумел аккумулировать и привлечь в свою поддержку, позволяют ему поддерживать социальную базу - бюджетников: служащих, пенсионеров, силовиков.

Надеяться на то, что этот режим может перейти в какую-то другую форму, совершенно невозможно. Власть в России может быть только централизованной. Очень весомым является фактор харизматического лидера, на котором вся эта конструкция держится", - добавил он.

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Кризис этой модели, по мнению Максима Розумного, может наступить в любой момент.

"Сейчас режим в России работает на пределе своих ресурсных возможностей. Любое резкое снижение ресурсной базы может спровоцировать конфликты социальные и внутри правящей элиты. Только это может остановить их экспансионизм", - отметил эксперт.

Полное интервью с Максимом Розумным читайте в журнале "Країна".

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