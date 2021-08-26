Россия опасается ГУР МО Украины и готовит кампанию против руководства разведки – СМИ

Российские спецслужбы выразили обеспокоенность ростом эффективности украинской военной разведки. Фото: golos.ua.

Русские спецслужбы подготовили аналитический отчет о сотрудничестве Украины и НАТО. В отчете выражается обеспокоенность ростом эффективности украинской военной разведки в результате сотрудничества с коллегами из НАТО и достигнутом в войне на Донбассе опыта.

Об этом говорится в материале, размещенном на сайте golos.ua.

Подтверждают это и многочисленные заявления российских экспертов, в частности директора Центра анализа стратегий и технологий Руслана Пухова, который отмечает введения разведчиками новейших технологий управления и мониторинга а также доступ к западным разведданных и инноваций в результате сотрудничества с блоком НАТО.

Особое внимание российские спецслужбы в своем аналитическом отчете уделяется ситуации в Черноморском регионе. Россияне обеспокоены ростом активности и масштабов ежегодных международных военных учений с участием Украины и стран НАТО. Обращается внимание что в ходе последних маневров "Си Бриз-2021" Украина с западными партнерами отрабатывала сценарий противодействия российскому вторжению. Не остались без внимания и полученные от зарубежных партнеров новейшие комплексы контроля надводных и подводных целей, размещены на острове Змеиный.

Специалисты российских спецслужб отмечают, что "Есть риск потери вооруженными силами России трех ключевых преимуществ, которые должны обеспечить татальне доминирование на украинском театре военных действий, а именно:

• фактора внезапности

• стремительного развития действий

• существенного количественного и качественного преимущества

Вышеупомянутое ставит под сомнение успешность реализации силового сценария, как основного фактора давления на руководство Украины со стороны РФ".

Особое беспокойство россиян вызывает высокий уровень эффективного сотрудничества с ГУР МО Украины спецслужб Великобритании и Турции. Отмечается, что украинская разведка пока способна существенно усложнить планы по вторжению Украины даже собственными силами, без формального привлечения ВСУ.

В качестве противодействия украинской разведке спецслужбам РФ ставится задача по препятствию дальнейшему развитию международного сотрудничества разведки и развертывания широкой кампании по дискредитации руководства ГУР МО Украины как перед мировым сообществом, так и среди представителей украинской власти.

В более широком плане подчеркивается необходимость усиления работы по снижению доверия к Украине как надежного и стабильного партнера на международном уровне.