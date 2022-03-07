Россия не требует сделать Бойко премьером - СМИ

У Бойко говорят, что он на такое не согласится. Фото: ОПЗЖ

Три источника в окружении президента Владимира Зеленского отрицают, что РФ на переговорах требует сделать сопредседателя фракции ОПЗЖ Юрия Бойко премьер-министром.

Об этом сообщает "Українська правда".

"Это некая фантастическая история. Неправда это все", – говорят собеседники

Близкие к Бойко источники это тоже отрицают.

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"Нам ничего не известно о ходе переговоров. Считаем эту информацию недостоверной. Кроме того, Бойко не считает возможным для себя принимать подобные предложения в нынешней ситуации", - говорят собеседники.

Журналист-расследователь Христо Грозев ранее говорил, что среди требований РФ на переговорах есть назначение Бойко премьером. Об этом ему сообщили два источника, близкие к переговорам.