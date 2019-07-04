Россия наращивает войска у украинской границы

Россия увеличивает свои войска. Фото: Сегодня

Российская Федерация наращивает группировку войск вдоль российско-украинской границы.

Это происходило постепенно в течение всего времени войны в Донбассе, отметил командующий штаба ООС Богдан Бондарь в эфире "Громадского".

РФ наращивает войска на харьковском направлении и ближе к Мариуполю.

Бондарь пояснил, что на начальном уровне в РФ возможности были ограничены. Однако за 5 лет оккупанты построили и полигоны, и места для расположения воинских частей, подразделений, расширили те составляющие, которые были до этого.

Указанное направление было не совсем угрожающим Российской Федерации, но сейчас "они практически отстроили железную дорогу, которая уже не проходит через территорию Украины".

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В течение июня украинские военные в Донбассе уничтожили 34 оккупантов. Еще около 62 противников получили ранения различной степени тяжести.