Россия на "нормандских" переговорах категорически не нужна - Снегирев

10 мая Петр Порошенко встретится с Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном. Фото: ЕРА/UPG

Встреча президента Петра Порошенко с лидерами Германии и Франции откроет для Украины дипломатические возможности в вопросе Донбасса.

Такое мнение высказал военный эксперт Дмитрий Снегирев в эфире "112 Украина".

"По большому счету, Украину выпихнули за рамки переговоров. Они идут в формате Волкер-Сурков. Украине только доносят их результаты. Встреча Украины с европейскими партнерами - это возвращение субъектности нашего государства. Мы показываем, что являемся игроком на мировой шахматной доске и без согласования позиций с Украиной ни одно решение принято не будет. Поэтому встреча без России - плюс на дипломатическом фронте и победа дипломатии", - подчеркнул он.

Кроме того, встреча позволит скорректировать позиции.

"Россия будет фанатично продвигать свою версию введения миротворцев в моменте принуждения Киева к прямым переговорам с Донецком и Луганском. Мы никоим образом не должны соглашаться на российское видение этой ситуации. Поэтому нам категорически не нужно присутствие России на этих переговорах", - подчеркнул эксперт.

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10 мая в немецком Аахене состоится встреча президента Украины Петра Порошенко, президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель. По словам немецкого лидера, это не будут переговоры в нормандском формате, поскольку на них не будет президента России Владимира Путина. Последняя встреча "нормандской четверки" состоялась в Берлине более года назад.