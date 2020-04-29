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среда, 29 апреля 2020 12:27

Россия использует коронавирус для дестабилизации Бельгии – СМИ

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Россия использует коронавирус для дестабилизации Бельгии – СМИ
Россию обвинили в поддержке ультраправых группировок Бельгии. Фото: pixabay.com

По информации служб безопасности Бельгии, крайне правые и левые группы пытаются использовать пандемию коронавируса для разжигания насилия в стране.

Об этом пишет "ИС" со ссылкой на EUObserver.

Российская пропаганда усиливает крайне правые идеи, а бельгийские государственные учреждения и институты ЕС подвергаются повышенному риску враждебного проникновения, заявила служба внутренней безопасности Бельгии.

Об этом идет речь в отчете службы с описанием потенциальных угроз под названием "Скрытая опасность, стоящая за Covid-19".

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Приводится такой пример. Крайне правая группа "Рыцари Фландрии" выдвигала теорию заговора в социальных сетях о том, что коронавирус пришел из обычной вакцины против гриппа, чтобы "подорвать авторитет бельгийского правительства и медицинского мира".

Две крайне правые бельгийские политические партии Nation и Nation-splinter, объединенные в группу под названием Parti National Européen (PNE), подстрекают к насилию между меньшинствами.

"Представители PNE полагают, что существует связь между эпидемией коронавируса Covid-19 и иммиграцией", – говорится в отчете.

Крайне левые группировки Бельгии также продвигали насильственный контент.

Анархистский веб-сайт Indymedia призывал "использовать эпидемию Covid-19 для совершения насильственных действий против полиции, тюремных служащих и телекоммуникационной инфраструктуры".

В отличие от ультралевых, в действиях ультраправых группировок Бельгии прослеживается вмешательство Кремля, говорится в отчете. Российские государственные СМИ также выдвигали заявления о том, что мигранты распространяют коронавирус.

По мнению бельгийских спецслужб, это часть стратегии Кремля по стимулированию разногласий и недоверия к национальным и европейским властям с целью подрыва социальной сплоченности.

Отчет бельгийской службы безопасности вышел во время карантина, когда большинство европейских чиновников и бизнесменов вынуждены контактировать посредством видеоконференций.

"Исходя из данных условий, иностранные службы могут умело использовать многие онлайн-платформы для поиска и прослушивания", – предупреждают представители спецслужб Бельгии.

Украинская разведка заявила о том, что боевики, подконтрольные РФ, готовят на фронте провокации на майские праздники.

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Дата
29
апреля

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