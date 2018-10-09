Россия готовит провокации против Украины

За два года СБУ предупредила 27 терактов. Фото: УНИАН

Российские спецслужбы готовят меры по дестабилизации украинских позиций на международном уровне и провокации на религиозной и языковой почве.

Об этом рассказал председатель СБУ Василий Грицак в рамках форума Ukrainian week in London.

"Россия активно использует собственную политическую агентуру в украинских органах государственной власти, в том числе для саботажа взятых Украиной международных обязательств. Агенты российских спецслужб в общественно-политических структурах инициируют провокации на национальной и религиозной почве.

Я скажу откровенно: Россия еще не разыграла религиозную и языковую карту до конца. Со взятым украинским руководством курсом на получение томоса - независимой Украинской автокефальной православной церкви, независимой от Москвы - вы не представляете, какие идут атаки. Атаки на тех, кто причастен к этому процессу, и на нас как специальную службу", - сказал Грицак.

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По информации СБУ, Россия готовит 2 направления дестабилизации ситуации в Украине. Одним из них является разжигание межконфессиональной розни путем инспирации захвата культовых сооружений якобы представителями праворадикальных националистических организаций, что позволит в дальнейшем инспирировать силовые противостояния и массовые акции протеста с участием верующих.