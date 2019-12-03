"Россия боится успешной Украины" - сенатор США

 
Ексклюзивы
1/5
Электроэнергия подорожает: эксперты объяснили, почему тарифы могут вырасти
Электроэнергия подорожает: эксперты объяснили, почему тарифы могут вырасти
Просмотров: 2880
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 5436
Украину ждет процветание - астролог Рената Раевская
Украину ждет процветание - астролог Рената Раевская
Просмотров: 19224
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
4 Просмотров: 6138
Чтобы не было, как в 1990-х. Почему украинцы боятся рынка земли
Чтобы не было, как в 1990-х. Почему украинцы боятся рынка земли
Просмотров: 378
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
3 Просмотров: 3106
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Просмотров: 1260
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
1 Просмотров: 1188
4 года без российской газовой иглы. Как Украина не замерзла
4 года без российской газовой иглы. Как Украина не замерзла
1 Просмотров: 1260
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
Просмотров: 1071
Фото
Все фото
9
10
3
4
3
Богдана в день рождения назвали &quot;суперменом&quot;
Богдана в день рождения назвали "суперменом"
Боковые колесики куда дели? – по сети гуляют фотожабы на велосипед Зеленского
Боковые колесики куда дели? – по сети гуляют фотожабы на велосипед Зеленского
Прозрачный намек? Президент Эстонии подарила Зеленскому велосипед
Прозрачный намек? Президент Эстонии подарила Зеленскому велосипед
Порошенко возле первого в мире памятника Голодомора почтил погибших
Порошенко возле первого в мире памятника Голодомора почтил погибших
Прощалась с ребенком и жизнью: жертва нардепа рассказала подробности изнасилования
Прощалась с ребенком и жизнью: жертва нардепа рассказала подробности изнасилования
Видео
Все видео
Они "работают": Кива в сессионном зале смотрел на голые мужские ягодицы
Они "работают": Кива в сессионном зале смотрел на голые мужские ягодицы
Во фракции кума Путина установили антирекорд с кнопкодавства
Во фракции кума Путина установили антирекорд с кнопкодавства
Журналисты поймали Трубу на масштабной вечеринке - гостей развозил служебным автобусом
Журналисты поймали Трубу на масштабной вечеринке - гостей развозил служебным автобусом
Леонида Кожару допросили по делу расстрелов Майдана в качестве свидетеля защиты
Леонида Кожару допросили по делу расстрелов Майдана в качестве свидетеля защиты
Зеленский анонсирует доступные кредиты для бизнеса
Зеленский анонсирует доступные кредиты для бизнеса
Интервью
1/5
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 5436
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Просмотров: 1872
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
1 Просмотров: 2286
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
4 Просмотров: 6138
Главная угроза государству сейчас снова идет от власти
Главная угроза государству сейчас снова идет от власти
Просмотров: 972
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
02 декабря 2019
1 Просмотров: 927
Моє майбутнє
Покійному Сашкові Шпаку на язик краще було не потрапляти. Якщо дасть кличку — то на все життя. Брюнет Сашко Костенко отримав псевдо в 10 класі, ...
четверг, 05 декабря 2019 07:53

"Россия боится успешной Украины" - сенатор США

  Комментировать
&quot;Россия боится успешной Украины&quot; - сенатор США
Сенатор США Крис Мерфи. Фото: EPA

США имеют прямой интерес для достижения Украиной успеха в противостоянии агрессии РФ. Иначе это приведет к перераспределению границ в мире и подорвет международный порядок, который отстаивают в Вашингтоне.

"Если в конечном итоге Украина терпит поражение за изменения в позиции США, это создаст высокую цену для нацбезопасности нашей страны", - заявил сенатор-демократ Крис Мерфи, передает Eurasia Center.

Мерфи добавил, что речь идет прежде всего о борьбе украинской стороны против агрессии РФ.

Соединенные Штаты с самого начала российской агрессии против Украины решительно выступали за давление на РФ, поскольку отсутствие сопротивления привело бы к уничтожению границ в других частях мира.

"Должны быть последствия, если кто-то нарушает международно признанные границы. США до сих пор остаются единственным государством в мире, которая может созвать глобальную совещание относительно того, как достичь этих последствий", - добавляет Мерфи.

Он подчеркнул важность продолжения военной помощи Украине. Это будет способствовать сдерживанию России от агрессии в будущем.

"Но самая важная поддержка, которую мы можем предоставить Украине, это не военная помощь. Это поддержка, необходимая для гарантий, что они защищены в политическом и экономическом плане от всех попыток России подорвать ситуацию в стране", - говорит Крис Мерфи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В США не довели вмешательства Украины в выборы 2016 года

Премьер Канады Джастин Трюдо совместно с нидерландским премьером Марком Рютте раскритиковали позицию французского президента Эммануэля Макрона о возвращении России в G7.

Оба лидера выступили с таким заявлением на лондонском саммите НАТО.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Россия боится успешной Украины" - сенатор США». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
05
декабря

В первый день отмены закона американцы пили алкоголь

Самое читаемое
Жители Донбасса готовятся &quot;порвать экономику Украины&quot;
Жители Донбасса готовятся "порвать экономику Украины" 7 Просмотров: 61111
&quot;Нормандская встреча&quot;. Партии Порошенко, Тимошенко и Вакарчука сделали совместное заявление
"Нормандская встреча". Партии Порошенко, Тимошенко и Вакарчука сделали совместное заявление 2 Просмотров: 27850
Украинец рассказал о реальных заработках в Польше
Украинец рассказал о реальных заработках в Польше
 1 Просмотров: 19305
Затянуло за несколько минут в мутную воду: мужчина погиб на глазах у сыновей
Затянуло за несколько минут в мутную воду: мужчина погиб на глазах у сыновей Просмотров: 10737
Какими были Карпаты в начале ХХ века - подборка фото
Какими были Карпаты в начале ХХ века - подборка фото
20
 Просмотров: 10116
Политика
Садовом отменили залог и назначили новую меру пресечения
Садовом отменили залог и назначили новую меру пресечения Просмотров: 153
В Раде согласовали кандидатуру председателя комитета вместо фигуранта секс-скандала Яременко
В Раде согласовали кандидатуру председателя комитета вместо фигуранта секс-скандала Яременко Просмотров: 315
Задержание Онищенко: появились новые подробности
Задержание Онищенко: появились новые подробности Просмотров: 1377
"Нашел твою любовницу" - СМИ опубликовали новые угрозы Портнова прокурору
"Нашел твою любовницу" - СМИ опубликовали новые угрозы Портнова прокурору 1 Просмотров: 2583
В СБУ говорят, что не обыскивают кума Путина
В СБУ говорят, что не обыскивают кума Путина Просмотров: 315
Больше всего комментируют
7
Жители Донбасса готовятся "порвать экономику Украины"
5
"Больно и противно" - украинский музыкант жаловался Дудю на ущемления Донбасса
3
Кабмин назначил нового главу Института нацпамяти – Вятрович предупредил об опасности
2
Вятрович принес присягу народного депутата
2
Богдана в день рождения назвали "суперменом"
Голосов: 13963
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua