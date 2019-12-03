"Россия боится успешной Украины" - сенатор США

Сенатор США Крис Мерфи. Фото: EPA

США имеют прямой интерес для достижения Украиной успеха в противостоянии агрессии РФ. Иначе это приведет к перераспределению границ в мире и подорвет международный порядок, который отстаивают в Вашингтоне.

"Если в конечном итоге Украина терпит поражение за изменения в позиции США, это создаст высокую цену для нацбезопасности нашей страны", - заявил сенатор-демократ Крис Мерфи, передает Eurasia Center.

Мерфи добавил, что речь идет прежде всего о борьбе украинской стороны против агрессии РФ.

Соединенные Штаты с самого начала российской агрессии против Украины решительно выступали за давление на РФ, поскольку отсутствие сопротивления привело бы к уничтожению границ в других частях мира.

"Должны быть последствия, если кто-то нарушает международно признанные границы. США до сих пор остаются единственным государством в мире, которая может созвать глобальную совещание относительно того, как достичь этих последствий", - добавляет Мерфи.

Он подчеркнул важность продолжения военной помощи Украине. Это будет способствовать сдерживанию России от агрессии в будущем.

"Но самая важная поддержка, которую мы можем предоставить Украине, это не военная помощь. Это поддержка, необходимая для гарантий, что они защищены в политическом и экономическом плане от всех попыток России подорвать ситуацию в стране", - говорит Крис Мерфи.

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