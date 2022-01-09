Российский тиктокер кичился, как летит в Украину бизнес-классом - пограничники его развернули

Пограничники не впустили в Украину российского блогера-тиктокера Даню Милохина.

Об этом тот сообщил в Instagram. Перед этим хвастался, как летит в Киев бизнес-классом.

Также в сторис писал, что производил пересадку. Между Украиной и РФ нет прямого авиасообщения. Где останавливался – не сообщил.

"Мы прилетели в Киев и нас держат в плену. Меня не впустили, я - враг. Нас обратно развернули, бл*дь", - заявил в воскресенье утром и написал "Памагите", "Грусть".

7 января пограничники контрольно-пропускного пункта "Киев" не пропустили на территорию Украины российского актера Вячеслава Чепурченко. Тот посещал временно оккупированный Крым.