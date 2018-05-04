Российский политтехнолог просит суд вернуть его в Украину

Игорь Шувалов требует отменить запрет въезда. Фото: glavcom.ua

Игорь Шувалов, российский политтехнолог, судиться с Государственной миграционной службой с требованием отменить решение о запрете ему въезда в Украину сроком на 5 лет.

Заседание Окружного админсуда Киева по иску гражданина РФ, бывшего сотрудника канала "Интер", политтехнолога Игоря Шувалова в Государственной миграционной службы состоится 18 мая, - пишет "Гордон".

"Истец просит суд признать противоправным и отменить решение директора департамента по делам иностранцев и лиц без гражданства Госмиграционной службы о запрете въезда в Украину сроком на пять лет", - сообщили в суде.

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Игорь Шувалов работал в Украине с 1998 года.

Год назад Украина выдворила российского политтехнолога Игоря Шувалова и запретила ему въезд на 5 лет.