Российский оккупант убирается - потом выборы. Правительство написал законопроект

Кабинет министров подал в Верховную Раду законопроект "Об основах государственной политики переходного периода".
В документе говорится, что датой начала временной оккупации Российской Федерацией территорий Украины является 20 февраля 2014 года.
Конфликтный период считается завершенным в пределах населенного пункта (района) с даты окончания временной оккупации (даты деоккупации) этого населенного пункта (района).
Факт отсутствия оккупационных войск РФ и установления полного контроля Украины над территориями устанавливают министр обороны, председатель Службы безопасности и министр внутренних дел Украины путем совместного представления президенту.
Дата деоккупации населенного пункта (района) является днем завершения конфликтного и начала постконфликтного периода на соответствующей территории.
Дату восстановления территориальной целостности Украины в пределах международно признанной государственной границы устанавливает президент.
На оккупированных территориях - никаких выборов
На временно оккупированных территориях общегосударственные, местные выборы, референдумы не проводятся.
Общегосударственные выборы и всеукраинские референдумы на деокупированных территориях могут быть проведены только при условии соблюдения требований Конституции и законодательства Украины. Местные выборы - одновременно с очередными местными. Местные референдумы - не ранее проведения местных выборов.
Выборы и референдумы на деокупированных территориях проводятся с обязательным соблюдением стандартов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и Совета Европы.
Выборы проводятся только в случае возможности обеспечить:
недопущение противоправного вмешательства в избирательный процесс, в том числе со стороны Российской Федерации;
соблюдения принципов политического плюрализма и многопартийности, равенства прав и возможностей участия в избирательном процессе;
соблюдения избирательных прав внутренне перемещенных лиц;
свободу предвыборной агитации, равные возможности доступа к средствам массовой информации и восстановления украинской теле- и радиовещания, свободного обращения украинских печатных СМИ на деокупированных территориях;
безопасные условия деятельности и беспрепятственное участие в избирательном процессе официальных наблюдателей, в частности от Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, других международных организаций и иностранных государств.
Верховная Рада Автономной Республики Крым и органы местного самоуправления формируются по результатам выборов.
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Ограничения в участии в выборах и пребывания на должностях
Лица, которые своими решениями, действиями или бездействием подрывали основы национальной безопасности и обороны Украины или нарушали права и свободы человека, или же способствовали таким действиям, ограничиваются в праве быть избранными на местных выборах и занимать должности.
Также не могут быть избранными или занимать должности лица, которые были в составе оккупационных сил РФ, оккупационных администраций РФ. За исключением тех, кого заставляли.
Запрет для депутатов контактов со страной-агрессором
Не допускается установление связей и взаимодействие народных депутатов, депутатов местных советов, органов местного самоуправления с чиновниками РФ.
Запрещается обсуждение вопросов, связанных с преодолением последствий вооруженной агрессии РФ против Украины, без полномочия на это от президента.
Восьмой год продолжается агрессия РФ против Украины. В 2014-м российский оккупант захватил Крым. Также российская армия захватила районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют российские оккупационные администрации.
С начала российской агрессии на Донбассе во время боевой обстановки погибли 2694 украинских военнослужащих, получили ранения 10 237, сообщали Вооруженные силы Украины в мае.
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