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вторник, 17 августа 2021 16:08

Российский оккупант убирается - потом выборы. Правительство написал законопроект

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Российский оккупант убирается - потом выборы. Правительство написал законопроект
Конфликтный период считается завершенным с даты окончания временной оккупации, говорится в законопроекте. Фото: Reuters

Кабинет министров подал в Верховную Раду законопроект "Об основах государственной политики переходного периода".

В документе говорится, что датой начала временной оккупации Российской Федерацией территорий Украины является 20 февраля 2014 года.

Конфликтный период считается завершенным в пределах населенного пункта (района) с даты окончания временной оккупации (даты деоккупации) этого населенного пункта (района).

Факт отсутствия оккупационных войск РФ и установления полного контроля Украины над территориями устанавливают министр обороны, председатель Службы безопасности и министр внутренних дел Украины путем совместного представления президенту.

Дата деоккупации населенного пункта (района) является днем завершения конфликтного и начала постконфликтного периода на соответствующей территории.

Дату восстановления территориальной целостности Украины в пределах международно признанной государственной границы устанавливает президент.

На оккупированных территориях - никаких выборов

На временно оккупированных территориях общегосударственные, местные выборы, референдумы не проводятся.

Общегосударственные выборы и всеукраинские референдумы на деокупированных территориях могут быть проведены только при условии соблюдения требований Конституции и законодательства Украины. Местные выборы - одновременно с очередными местными. Местные референдумы - не ранее проведения местных выборов.

Выборы и референдумы на деокупированных территориях проводятся с обязательным соблюдением стандартов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и Совета Европы.

Выборы проводятся только в случае возможности обеспечить:

недопущение противоправного вмешательства в избирательный процесс, в том числе со стороны Российской Федерации;

соблюдения принципов политического плюрализма и многопартийности, равенства прав и возможностей участия в избирательном процессе;

соблюдения избирательных прав внутренне перемещенных лиц;

свободу предвыборной агитации, равные возможности доступа к средствам массовой информации и восстановления украинской теле- и радиовещания, свободного обращения украинских печатных СМИ на деокупированных территориях;

безопасные условия деятельности и беспрепятственное участие в избирательном процессе официальных наблюдателей, в частности от Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, других международных организаций и иностранных государств.

Верховная Рада Автономной Республики Крым и органы местного самоуправления формируются по результатам выборов.

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Ограничения в участии в выборах и пребывания на должностях

Лица, которые своими решениями, действиями или бездействием подрывали основы национальной безопасности и обороны Украины или нарушали права и свободы человека, или же способствовали таким действиям, ограничиваются в праве быть избранными на местных выборах и занимать должности.

Также не могут быть избранными или занимать должности лица, которые были в составе оккупационных сил РФ, оккупационных администраций РФ. За исключением тех, кого заставляли.

Запрет для депутатов контактов со страной-агрессором

Не допускается установление связей и взаимодействие народных депутатов, депутатов местных советов, органов местного самоуправления с чиновниками РФ.

Запрещается обсуждение вопросов, связанных с преодолением последствий вооруженной агрессии РФ против Украины, без полномочия на это от президента.

Восьмой год продолжается агрессия РФ против Украины. В 2014-м российский оккупант захватил Крым. Также российская армия захватила районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют российские оккупационные администрации.

С начала российской агрессии на Донбассе во время боевой обстановки погибли 2694 украинских военнослужащих, получили ранения 10 237, сообщали Вооруженные силы Украины в мае.

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