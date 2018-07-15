Российские бомбардировщики летали над Южной Кореей

Южная Корея вызвала дипломатов РФ. Фото: Аргументы и Факты

Министерство обороны Южной Кореи вызвало военного атташе России из-за вторжения российских бомбардировщиков в зону идентификации воздушной обороны страны.

"Вторжение российских военных самолетов не способствует усилиям по стабилизации ситуации на Корейском полуострове, а также в северо-восточной Азии", - говорится в сообщении Укринформа.

В южнокорейском ведомстве отметили, что такие инциденты могут привести к столкновению в воздухе.

"Мы просим Россию осознать всю серьезность ситуации и принять необходимые меры для предотвращения их повторения", - говорится в заявлении минобороны Южной Кореи.

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Южная Корея заявила, что подняла военную авиацию в пятницу для перехвата двух российских военных самолетов, которые вошли в ее пространство противовоздушной обороны четыре раза в день.