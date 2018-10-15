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понедельник, 15 октября 2018 04:30

Российская армия устраивает провокации на учениях НАТО

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Российская армия устраивает провокации на учениях НАТО
Армия РФ устраивает провокации. Фото: 24 канал

Начальник военного управления корпусом морской пехоты Нидерландов генерал Джефф МакМутри сообщил, что самолеты и корабли РФ пытаются устроить провокации на военных учениях Нидерландов и Великобритании за Полярным кругом.

Генерал МакМутри рассказал, что они видят возрастающий интерес со стороны российских военно-морских судов к их учениям, сообщает Telegraph.

С его слов, когда британские и нидерландские военные проводили учения в рамках противоракетной обороны в Арктике, в регионе было замечено повышенное число российских кораблей.

"Они явно хотят, чтобы их присутствие было видимым. Мы также видим, как российские истребители приближаются к нашим военным кораблям", - заявил МакМутри.

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Напомним, в НАТО заявили о готовности ответить на угрозу со стороны РФ. Командующий европейским командованием Вооруженных сил США и верховный главнокомандующий объединенных сил НАТО в Европе генерал Кертис Скапаротти заявил, что "мы готовы ответить в случае необходимости, и мы будем защищать Атлантику".

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