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вторник, 18 января 2022 10:01

России отрицает эвакуацию своих дипломатов из Украины

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России отрицает эвакуацию своих дипломатов из Украины
Посольство РФ в Киеве работает в штатном режиме. Об этом сообщил МИД РФ после публикации New York Times о том, что Россия начала "опустошать" своё посольство в Киеве. Фото: lvov.mid.ru

В Министерстве иностранных дел РФ опровергли информацию об эвакуации российских дипломатов из Украины.

Там заявляют, что посольство в Киеве работает в штатном режиме, передает РИА "Новости".

"Посольство России в Киеве работает в штатном режиме", - сообщают в МИД РФ.

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Министерство иностранных дел Украины также не получало от российской стороны информации об эвакуации сотрудников дипломатических учреждений Российской Федерации. Об этом сообщил спикер МИД Олег Николенко, передает Главком.

"Посольства других государств в Украине не сообщали о намерениях эвакуировать своих сотрудников. МИД Украины пока не планирует эвакуацию украинских дипломатов из РФ", - заявил дипломат.

Добавил, что на территории России функционируют в штатном режиме посольство в Москве, генеральные консульства в Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону, консульства в Екатеринбурге и Новосибирске.

Издание The New York Times опубликовало информацию, что дипломатам в двух российских консульствах в Украине приказали подготовиться к выезду из страны.

Сообщали, что 5 января страну уже покинули 18 человек - в основном дети и супруги российских дипломатов.

Издание со ссылкой на источники в СБУ заявляло, что в ближайшие дни из Украины могут уехать 30 человек из Киева и консульства во Львове.

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Дата
18
января

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