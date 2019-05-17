Роспуска Рады не будет: парламентарии пойдут на хитрый шаг

Парламентская Фракция "Народный фронт" планирует заявить, что выходит из состава коалиции "Европейская Украина". Фото - Корреспондент

Парламентская Фракция "Народный фронт" планирует заявить, что выходит из состава коалиции "Европейская Украина". Вполне вероятно, что это произойдет в пятницу, 17 мая.

Благодаря такому шагу спикер Верховной Рады Андрей Парубий получит возможность начать отсчет 30 дням, в течение которых в парламенте должны будут сформировать новое большинство, пишет издание "Левый берег" со ссылкой на собственные источники.

Если же этого не произойдет, парламент может распустить новый президент. Правда, это невозможно будет сделать менее, чем за полгода до плановых выборов в Раду.

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"Мы помним, как Окружной админсуд во главе с Павлом Волком потребовал от Парубия предъявить доказательства существования коалиции. Предполагалось зафиксировать ее отсутствие еще с 2017-го года, а значит и возможность для Зеленского разогнать Раду. Учитывая, что инаугурация назначена на 20 мая, а суды к нему вполне лояльные, , Владимир Зеленский вполне может попытаться провернуть такой трюк", - отметил собеседник ресурса.

По его словам, если 17 мая "Народный фронт" выступит с заявлением о выходе из коалиции, 30-дневный срок закончится до 16 июня, а от этой даты роспуск будет уже невозможным: ни на практике, ни в теории.

Команда новоизбранного президента Владимира Зеленского опубликовала видеопетицию о роспуске Верховной Рады. Зеленский рассмотрит петицию, если ролик увидят миллионы людей.