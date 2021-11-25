Романенко о планах власти: Офис президента ломает зубы о Кличко

Политолог Юрий Романенко: "Тищенко основал МФО "Киев действует" для сбора голосов за закон о столице". Фото: Деловая столица

В Офисе президента решили назначить собственника ресторана "Велюр" Николая Тищенко на должность главы КМДА, чтобы он собрал голоса за закон о столице, которых в "Слуге народа" пока нет.

Об этом заявил политический эксперт Юрий Романенко.

"У Зеленского по-прежнему горят идеей сместить Кличко, не понимая, что контекст их действий изменился самым драматическим образом. Не в пользу Банковой, само собой. Симптоматично, что 18 ноября народные депутаты ВР не смогли принять спецпроцедуру для законопроектов о столице и о местных госадминистрациях. Они будут рассматриваться по полной процедуре на следующей неделе. Но голосов для принятия закона у СН нет. Именно поэтому в ОП решили зарядить "боевую торпеду" - Николая Тищенко. Который не склонен излишне рефлексировать, а выполняет задачи. Именно за эти качества его кум Ермак и ценит", - написал Романенко.

Политический эксперт убежден, что Тищенко основал МФО "Київ діє" для сбора голосов за закон о столице, поскольку ему пообещали должность главы КМДА.

"Именно поэтому в Верховной Раде на прошлой неделе Николай Тищенко инициировал создание межфракционного объединения "Київ діє". Главная (одноразовая!) задача этого объединения - всеми правдами и неправдами собрать голоса на закон о столице. Перед Николаем Тищенко повесили символическую морковку - пообещали после принятия закона назначить главой КГГА. При этом Тищенко убедил Зеленского, что проигрыш "Слуги народа" на прошлых выборах в Киеве — это результат отстранения его от выборов в столице", - отметил Романенко.

Он убежден, что реакция киевлян на назначение Тищенко будет крайне негативной.

"Представляете, какая реакция киевлян будет, когда отключат свет в феврале, а Тищенко будет главой КГГА? Но в ОП очевидно думают, что байки Шмыгаля о ремонтных, а не веерных отключения кого-то убедят. В общем, стратегия – не сильная черта Зеленского и ОП, потому они с упорством достойным лучшего применения дальше лезут на мины. Эти мины обязательно взорвутся. Офис президента ломает зубы о Кличко. Как говорится, безумству храбрых поем мы песню. Похоронную", - подытожил Романенко.