РФ предложила провести встречу ТКГ в Минске

В Украине не захотели проводить встречу 26 августа в очном режиме. Фото: dw.com

Представитель России в ТКГ Борис Грызлов предложил провести следующие переговоры в Минске.

В Киеве ответили отказом. Об этом сообщил представитель отдельных районов Донецкой области в Трехсторонний контактной группе по вопросам Донбасса Сергей Гармаш.

"Грызлов неожиданно предложил провести следующее заседание ТКГ, уже в очном режиме, в Минске. Странное предложение на фоне лидерства РФ в Европе по количеству заражений коронавирусом. Минск с Москвой сейчас так тесно переплелись, что можно только представить количество новых и старых российских штаммов этой заразы в Беларуси.

Конечно, мы не готовы рисковать своим здоровьем. Как, кстати, не загорелись таким желанием и представители ОБСЕ", - отметил Гармаш.

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По его словам, следующее заседание ТКГ 26 августа проведет уже новый спецпредставитель председательствующего в ОБСЕ в Украине, гражданин Финляндии Микко Киннунен.

"Сегодня посол Хайди Грау попрощалась с участниками консультаций и представила своего преемника", - сообщил Гармаш и добавил, что он начнет исполнять обязанности 1 августа.

Новая модераторка политической подгруппы в Трехсторонний контактной группе (ТКГ) Сильви Берман призвала изъять украинцев, представляющих оккупированные районы Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО), с переговоров.