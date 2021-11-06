Резникову нашли замену в ТКГ

"Слуга народа" Андрей Костин вошел в состав украинской делегации ТКГ. Фото: sluga-narodu.com

Вместо нового министра обороны Украины Алексея Резникова его обязанности в трехсторонней контактной группе будет выполнять Андрей Костин. Он – депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа".

Соответствующий указ от 5 ноября опубликован на сайте Офиса президента.

"Временно возложить исполнение обязанностей первого заместителя главы делегации Украины для участия в Трехсторонней контактной группе на Костина Андрея Евгеньевича – члена делегации, представителя Украины в рабочей группе по политическим вопросам", – указано в сообщении.

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Согласно этому же указу, Резников покидает состав дипломатической делегации по урегулированию военного конфликта на территории Украины с российской стороной.

Отметим, Андрей Костин – юрист, народный депутат, член партии "Слуга народа", глава комитета Верховной Рады по правовой политике.

3 ноября парламент отправил Алексея Резникова в отставку с поста министра по вопросам реинтеграции оккупированных территорий. Он стал новым министром обороны. И ушел с должности первого заместителя главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе. Предполагал, что его обязанности, вероятно, перейдут к главе делегации Леониду Кравчуку и заместителю, нардепу Александру Мережко.