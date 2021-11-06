Резникову нашли замену в ТКГ

 
Ексклюзивы
1/5
Тимошенко в образе медсестры, средний палец для Зеленского, белочка у мера Полтавы - неделя политиков в фото
Тимошенко в образе медсестры, средний палец для Зеленского, белочка у мера Полтавы - неделя политиков в фото
1 Просмотров: 3087
"Одевайте мордники! Мэр идет" - как живет курортный Моршин, где вакцинировали 74% горожан.
"Одевайте мордники! Мэр идет" - как живет курортный Моршин, где вакцинировали 74% горожан.
Просмотров: 1593
Перфекционизм убивает украинизацию - блогер
Перфекционизм убивает украинизацию - блогер
Просмотров: 513
Всех люблю: раскрыли содержание прощальной записки женщины, которая изрезала себя и двухлетнюю дочь
Всех люблю: раскрыли содержание прощальной записки женщины, которая изрезала себя и двухлетнюю дочь
Просмотров: 3627
"У меня были амбиции. Хотела стать генералом ": что Верещук думает об армии, войне и НАТО
"У меня были амбиции. Хотела стать генералом ": что Верещук думает об армии, войне и НАТО
4 Просмотров: 1143
Даже бойцам недоплачивают на фронте - Климкин о готовности Украины к НАТО
Даже бойцам недоплачивают на фронте - Климкин о готовности Украины к НАТО
Просмотров: 522
Изменил внешность и отправился в Киев: новые подробности убийства женщины в съемной квартире
Изменил внешность и отправился в Киев: новые подробности убийства женщины в съемной квартире
Просмотров: 10278
"Чипизация" и "медицинский эксперимент": как протестовали антивакцинаторы - впечатляющие фото
"Чипизация" и "медицинский эксперимент": как протестовали антивакцинаторы - впечатляющие фото
Просмотров: 7389
Транспортный коллапс и заоблачные цены на СТО - к чему приведет автобум в этом году
Транспортный коллапс и заоблачные цены на СТО - к чему приведет автобум в этом году
Просмотров: 3285
Для вступления в Евросоюз нужно 15 лет – Климкин
Для вступления в Евросоюз нужно 15 лет – Климкин
1 Просмотров: 333
Фото
Все фото
16
5
6
5
6
Тимошенко в образе медсестры, средний палец для Зеленского, белочка у мера Полтавы - неделя политиков в фото
Тимошенко в образе медсестры, средний палец для Зеленского, белочка у мера Полтавы - неделя политиков в фото
Шмыгаля пришли послушать 109 депутатов
Шмыгаля пришли послушать 109 депутатов
Акция националистов на Банковой: стали известны требования к Зеленскому
Акция националистов на Банковой: стали известны требования к Зеленскому
Они работают: нардеп в Раде рассматривал бюстгальтер
Они работают: нардеп в Раде рассматривал бюстгальтер
В купальнике и за тренажерами: показали тещу Тигипко
В купальнике и за тренажерами: показали тещу Тигипко
Видео
Все видео
В перерыве Шустера люди окружили Порошенко для фото и не отпускали на интервью - видео
В перерыве Шустера люди окружили Порошенко для фото и не отпускали на интервью - видео
Кива снова отличился: поздравил украинцев, расстреляв портреты Бандеры и Шухевича
Кива снова отличился: поздравил украинцев, расстреляв портреты Бандеры и Шухевича
Зеленский раздал должности лоббистам "Харьковских соглашений"
Зеленский раздал должности лоббистам "Харьковских соглашений"
Путин приехал в оккупированный Крым - МИД отреагировал
Путин приехал в оккупированный Крым - МИД отреагировал
Мать Саакашвили – Зеленскому: Моего сына у меня на глазах убивают
Мать Саакашвили – Зеленскому: Моего сына у меня на глазах убивают
Интервью
1/5
Следующий президент посадит Зеленского и его окружение – Борислав Береза
Следующий президент посадит Зеленского и его окружение – Борислав Береза
1 Просмотров: 7290
"Казалось, я по пояс в раскаленной смоле": Анатолий Фатеев потерял две ноги на Донбассе
"Казалось, я по пояс в раскаленной смоле": Анатолий Фатеев потерял две ноги на Донбассе
Просмотров: 648
Мы должны убедить Запад, что Путин не разрушит Украину – Павел Климкин
Мы должны убедить Запад, что Путин не разрушит Украину – Павел Климкин
Просмотров: 1017
"Чтобы Харьков не стал оплотом российских сил": почему Киев поставил на Терехова
"Чтобы Харьков не стал оплотом российских сил": почему Киев поставил на Терехова
1 Просмотров: 6840
"Жлобы назначили себя элитой и хотят закрепить диктатуру" - Павел Жебривский
"Жлобы назначили себя элитой и хотят закрепить диктатуру" - Павел Жебривский
3 Просмотров: 4131
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
05 ноября 2021
Просмотров: 252
Хортиця
Востаннє був на Хортиці цього літа, на Івана Купала. Устиг хіба скупатися в нічному Дніпрі. Років три тому випало бути довше. Про той візит нагадує ...
суббота, 06 ноября 2021 16:33

Резникову нашли замену в ТКГ

  Комментировать
Резникову нашли замену в ТКГ
"Слуга народа" Андрей Костин вошел в состав украинской делегации ТКГ. Фото: sluga-narodu.com

Вместо нового министра обороны Украины Алексея Резникова его обязанности в трехсторонней контактной группе будет выполнять Андрей Костин. Он – депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа".

Соответствующий указ от 5 ноября опубликован на сайте Офиса президента.

"Временно возложить исполнение обязанностей первого заместителя главы делегации Украины для участия в Трехсторонней контактной группе на Костина Андрея Евгеньевича – члена делегации, представителя Украины в рабочей группе по политическим вопросам", – указано в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В ТКГ сообщили о состоянии Кравчука после операции

Согласно этому же указу, Резников покидает состав дипломатической делегации по урегулированию военного конфликта на территории Украины с российской стороной.

Отметим, Андрей Костин – юрист, народный депутат, член партии "Слуга народа", глава комитета Верховной Рады по правовой политике.

3 ноября парламент отправил Алексея Резникова в отставку с поста министра по вопросам реинтеграции оккупированных территорий. Он стал новым министром обороны. И ушел с должности первого заместителя главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.

Предполагал, что его обязанности, вероятно, перейдут к главе делегации Леониду Кравчуку и заместителю, нардепу Александру Мережко.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Резникову нашли замену в ТКГ». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
06
ноября

Оккупанты приказали создать полицию с украинцев

Самое читаемое
Студент КПИ установил камеру в женском душе общежития: девушек просят не писать заявление
Студент КПИ установил камеру в женском душе общежития: девушек просят не писать заявление 1 Просмотров: 11432
Мать и младшая дочь умерли от голода. Старшая – в тяжелом состоянии
Мать и младшая дочь умерли от голода. Старшая – в тяжелом состоянии Просмотров: 11314
Нардеп, показавший средний палец Зеленскому, получил три протокола в НАПК
Нардеп, показавший средний палец Зеленскому, получил три протокола в НАПК Просмотров: 9198
Назвали клуб, который хочет подписать Коноплянку
Назвали клуб, который хочет подписать Коноплянку Просмотров: 7893
Следующий президент посадит Зеленского и его окружение – Борислав Береза
Следующий президент посадит Зеленского и его окружение – Борислав Береза
 1 Просмотров: 7290
Политика
Арахамию хотят отстранить от работы в Раде
Арахамию хотят отстранить от работы в Раде Просмотров: 351
В перерыве Шустера люди окружили Порошенко для фото и не отпускали на интервью - видео
В перерыве Шустера люди окружили Порошенко для фото и не отпускали на интервью - видео
 Просмотров: 1071
Вслед за Лорак и Повалий: Лобода после выступлений в РФ заявила о любви к Украине
Вслед за Лорак и Повалий: Лобода после выступлений в РФ заявила о любви к Украине Просмотров: 900
Соучредитель "Партии регионов" умер от осложнений коронавируса
Соучредитель "Партии регионов" умер от осложнений коронавируса 1 Просмотров: 1062
Кличко назвал размер бюджета Киева на 2022 год
Кличко назвал размер бюджета Киева на 2022 год Просмотров: 153
Больше всего комментируют
4
Акция националистов на Банковой: стали известны требования к Зеленскому
3
Кива снова отличился: поздравил украинцев, расстреляв портреты Бандеры и Шухевича
1
Тимошенко в образе медсестры, средний палец для Зеленского, белочка у мера Полтавы - неделя политиков в фото
1
До конца года Порошенко совершит большое дипломатическое турне
1
Следующий президент посадит Зеленского и его окружение – Борислав Береза
Голосов: 8935
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть