Резников говорил с министром обороны Беларуси о военных опасностях

Резніков та Хренін провели телефонну розмову. Фото: mil.gov.ua

14 февраля министр обороны Украины Алексей Резников созвонился с министром обороны Беларуси Виктором Хрениным.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

"Беседа состоялась для восстановления атмосферы диалога, снижения градуса публичных проявлений и обеспечения безопасности в регионе", - говорится в сообщении.

В минобороны Беларуси сообщают, что разговор состоялся по инициативе украинской стороны.

Министры обсудили повышение доверия и прозрачности во время военных учений вблизи государственной границы. Договорились избегать инцидентов и сообщать о возникновении внештатных ситуаций.

Резников проинформировал Хренина о ходе командно-штабных учений "Метель - 2022". Обратил внимание на их оборонительный характер.

"С целью укрепления взаимного доверия договорено о визите атташе по вопросам обороны Республики Беларусь в Украину на мероприятия учений "Метель - 2022", а также о визите атташе по вопросам обороны Украины в Республике Беларусь на мероприятия белорусско-российских учений "Союзная решимость - 2022", - говорится в сообщении.

Министры договорились о продолжении контактов.

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"Благодарю коллегу Виктора Хренина за откровенный разговор. Я неоднократно подчеркивал, что отношения между украинским и белорусским народами особенные. Наши чувства весьма теплые. Любые угрозы или провокации со стороны Украины по отношению к Беларуси исключены, это невозможно. Виктор Геннадиевич также заверил меня в отсутствии рисков и угроз для Украины с территории Республики Беларусь. Мы обсудили вещи, которые сейчас на повестке дня, и определили алгоритм дальнейшего взаимодействия. Воспринимаю это как положительный сигнал и первый шаг к плодотворному сотрудничеству", - сказал Резников.

10 февраля в Украине начались плановые командно-штабные учения "Метель-2022". Будут продолжаться в течение февраля на определенных военных полигонах по всей территории государства.