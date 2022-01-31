Резников анонсировал структурные и кадровые изменения в Минобороны

 
Ексклюзивы
1/5
"Это будет конец России": какие последствия получит РФ в случае наступления в Украину
"Это будет конец России": какие последствия получит РФ в случае наступления в Украину
1 Просмотров: 756
Иммунолог озвучил оптимистический сценарий по Covid-19
Иммунолог озвучил оптимистический сценарий по Covid-19
Просмотров: 1665
"Молодежь в Россию не хочет. Люди настроены бороться, оружия много" - о чем говорят в Харькове на наибольшем рынке Европы
"Молодежь в Россию не хочет. Люди настроены бороться, оружия много" - о чем говорят в Харькове на наибольшем рынке Европы
1 Просмотров: 8325
В Киеве учат воевать с Россией: как проходят учения - фото и видео
В Киеве учат воевать с Россией: как проходят учения - фото и видео
Просмотров: 6472
Страна в опасности. Но Зеленский думает о выборах
Страна в опасности. Но Зеленский думает о выборах
3 Просмотров: 3114
"В Офисе президента считают, что у людей память, как у золотой рыбки" – эксперт
"В Офисе президента считают, что у людей память, как у золотой рыбки" – эксперт
2 Просмотров: 2259
Судьи с "куполами", пьяный полковник в Gucci и борды для Зеленского - топ-скандалы месяца
Судьи с "куполами", пьяный полковник в Gucci и борды для Зеленского - топ-скандалы месяца
1 Просмотров: 1422
Война Путина против Украины: сколько за это платят российские олигархи
Война Путина против Украины: сколько за это платят российские олигархи
Просмотров: 1440
Как выжить во время атаки России: в Киеве женщин учили спасаться в случае большой войны - фото и видео
Как выжить во время атаки России: в Киеве женщин учили спасаться в случае большой войны - фото и видео
Просмотров: 2745
"Россия хочет склонить Киев к капитуляции": что означает приглашение Зеленского к Путину
"Россия хочет склонить Киев к капитуляции": что означает приглашение Зеленского к Путину
Просмотров: 1692
Фото
Все фото
8
3
7
14
4
Украинцы провели митинг у замерзшего Ниагарского водопада
Украинцы провели митинг у замерзшего Ниагарского водопада
В Украину прибыла министр обороны Канады
В Украину прибыла министр обороны Канады
&quot;Квартал&quot; насаждает &quot;русский мир&quot; – новый сериал на канале Коломойского возмутил общественность
"Квартал" насаждает "русский мир" – новый сериал на канале Коломойского возмутил общественность
Тимошенко сменила имидж, Аваков показал тарелку, Порошенко пришел под суд – неделя политиков в фото
Тимошенко сменила имидж, Аваков показал тарелку, Порошенко пришел под суд – неделя политиков в фото
НАБУ поймало &quot;слугу народа&quot; Кузьминых на крупной взятке
НАБУ поймало "слугу народа" Кузьминых на крупной взятке
Видео
Все видео
Была на испытании: появились новые подробности о работнице канала "Рада", которая "ненавидит" украинский язык
Была на испытании: появились новые подробности о работнице канала "Рада", которая "ненавидит" украинский язык
Судьи с "куполами", пьяный полковник в Gucci и борды для Зеленского - топ-скандалы месяца
Судьи с "куполами", пьяный полковник в Gucci и борды для Зеленского - топ-скандалы месяца
Арахамия пообещал, что гривна не "посыплется"
Арахамия пообещал, что гривна не "посыплется"
Конец эпохи бедности: директор ДБР катается на Toyota за почти 2 млн грн из карманов украинцев
Конец эпохи бедности: директор ДБР катается на Toyota за почти 2 млн грн из карманов украинцев
"Слуга" Пушкаренко гоняет на Toyota Land Cruiser по 150-190 км/ч
"Слуга" Пушкаренко гоняет на Toyota Land Cruiser по 150-190 км/ч
Интервью
1/5
Новые услуги в Дії, перепись населения и киберфронт. Михаил Федоров рассказал, что ждет украинцев
Новые услуги в Дії, перепись населения и киберфронт. Михаил Федоров рассказал, что ждет украинцев
1 Просмотров: 819
"Ко Дню Валентина влюбленные делают фотосессии в стиле "будуар": соучредительница фотошколы рассказала о главных трендах 2022 года
"Ко Дню Валентина влюбленные делают фотосессии в стиле "будуар": соучредительница фотошколы рассказала о главных трендах 2022 года
Просмотров: 918
"Россияне смогут войти в Украину, но выйти уже нет. Разве "грузом 200" - Владимир Огрызко
"Россияне смогут войти в Украину, но выйти уже нет. Разве "грузом 200" - Владимир Огрызко
Просмотров: 6876
"Если восстановите аптечку, купите набор сухпайков - это снизит панику" - психолог
"Если восстановите аптечку, купите набор сухпайков - это снизит панику" - психолог
Просмотров: 1629
"Хочу быть мэром Киева": Роман Грищук об амбициях, работе и семье
"Хочу быть мэром Киева": Роман Грищук об амбициях, работе и семье
1 Просмотров: 1602
Колонка
Оксана Снигур
Оксана Снигур
31 января 2022
Просмотров: 171
Стандарти спільноти
"Долучайтеся до цілодобової молитви за мир в Україні", – пише знайома Ольга у фейсбуці. Ділять час по 15 хв. Немає охочих молитися з третьої ...
понедельник, 31 января 2022 21:48

Резников анонсировал структурные и кадровые изменения в Минобороны

  Комментировать
Резников анонсировал структурные и кадровые изменения в Минобороны
Алексей Резников руководит Минобороны с ноября. Фото: mil.gov.ua

Министр обороны Алексей Резников ликвидирует Главное управление имущества и ресурсы Министерства.

Об этом он сообщил в интервью LB.ua.

"В структуре Министерства обороны есть разные подразделения, одно из них называется ГУМР. Это монстр, образованный ранее, объединяющий в себе все, что касается коммерческой составляющей. Сегодня слово ГУМР имеет отрицательную коннотацию. Больше всего примеров возможных коррупционных рисков сконцентрировано именно здесь. И я анонсирую, что ликвидирую ГУМР вообще как институт", - заявил.

Произойдет реорганизация.

"Структура будет разделена на несколько подразделений – Управление по работе с заказчиками, Управление корпоративными политиками, Управление отчуждением избыточного военного имущества и Центр управления землями Минобороны", - сказал.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Мы будем двигаться другим способом" - Резников о мобилизации

Также анонсировал кадровые решения.

"Сегодня в ГУМРе работает около 200 человек, которые уже корни там пустили. И бизнес, который со всем тем играет непубличным, непрозрачным способом, также будет разрушен. Это волевое решение. В ближайшее время оно состоится юридически. ГУМР будет разрушен, как Карфаген" , – заявил Резников.

Верховная Рада назначила Резникова министром обороны 4 ноября.

В прошлом году на закупки для ремонта дорог Кабмин потратил почти в десять раз больше, чем на материальное обеспечение армии

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Резников анонсировал структурные и кадровые изменения в Минобороны». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
31
января

Рецепт Coca-Cola продали за $550

Первый космонавт Украины умер во время пробежки

Самое читаемое
Собирают деньги: в сети создали группу поддержки днепровского стрелка
Собирают деньги: в сети создали группу поддержки днепровского стрелка 2 Просмотров: 30118
Украинская Кардашьян ню и Дорофеева в кружевном белье - что публикуют звезды в сети
Украинская Кардашьян ню и Дорофеева в кружевном белье - что публикуют звезды в сети
11
 Просмотров: 30114
На Донбассе зафиксировали необычное поведение российских оккупантов
На Донбассе зафиксировали необычное поведение российских оккупантов Просмотров: 16092
&quot;Я ненавижу украинский язык&quot;: на канале &quot;Рада&quot; работает украинофобка
"Я ненавижу украинский язык": на канале "Рада" работает украинофобка
 3 Просмотров: 9099
&quot;Молодежь в Россию не хочет. Люди настроены бороться, оружия много&quot; - о чем говорят в Харькове на наибольшем рынке Европы
"Молодежь в Россию не хочет. Люди настроены бороться, оружия много" - о чем говорят в Харькове на наибольшем рынке Европы
15
 1 Просмотров: 8325
Политика
Байден определился с кандидатом на должность посла в Украине - Bloomberg
Байден определился с кандидатом на должность посла в Украине - Bloomberg Просмотров: 270
"Это будет конец России": какие последствия получит РФ в случае наступления в Украину
"Это будет конец России": какие последствия получит РФ в случае наступления в Украину
 1 Просмотров: 747
Депутат группы "Довіра" с братом "выбивали" деньги из украинки
Депутат группы "Довіра" с братом "выбивали" деньги из украинки Просмотров: 891
"Слуги", Шарий и ведущий канала Мураева продвигают telegram-каналы спецслужб РФ – СМИ
"Слуги", Шарий и ведущий канала Мураева продвигают telegram-каналы спецслужб РФ – СМИ 1 Просмотров: 1359
В парламенте Нидерландов согласились помочь Украине оружием
В парламенте Нидерландов согласились помочь Украине оружием Просмотров: 423
Больше всего комментируют
3
Страна в опасности. Но Зеленский думает о выборах
3
"Я ненавижу украинский язык": на канале "Рада" работает украинофобка
3
Порошенко: власть блокирует мою политическую деятельность, но я не буду участником этого шоу
2
"В Офисе президента считают, что у людей память, как у золотой рыбки" – эксперт
2
Собирают деньги: в сети создали группу поддержки днепровского стрелка
Голосов: 1054
Голосование Посадят ли Петра Порошенко по обвинению в государственной измене?
Просмотреть