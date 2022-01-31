Резников анонсировал структурные и кадровые изменения в Минобороны

Алексей Резников руководит Минобороны с ноября. Фото: mil.gov.ua

Министр обороны Алексей Резников ликвидирует Главное управление имущества и ресурсы Министерства.

Об этом он сообщил в интервью LB.ua.

"В структуре Министерства обороны есть разные подразделения, одно из них называется ГУМР. Это монстр, образованный ранее, объединяющий в себе все, что касается коммерческой составляющей. Сегодня слово ГУМР имеет отрицательную коннотацию. Больше всего примеров возможных коррупционных рисков сконцентрировано именно здесь. И я анонсирую, что ликвидирую ГУМР вообще как институт", - заявил.

Произойдет реорганизация.

"Структура будет разделена на несколько подразделений – Управление по работе с заказчиками, Управление корпоративными политиками, Управление отчуждением избыточного военного имущества и Центр управления землями Минобороны", - сказал.

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Также анонсировал кадровые решения.

"Сегодня в ГУМРе работает около 200 человек, которые уже корни там пустили. И бизнес, который со всем тем играет непубличным, непрозрачным способом, также будет разрушен. Это волевое решение. В ближайшее время оно состоится юридически. ГУМР будет разрушен, как Карфаген" , – заявил Резников.

Верховная Рада назначила Резникова министром обороны 4 ноября. В прошлом году на закупки для ремонта дорог Кабмин потратил почти в десять раз больше, чем на материальное обеспечение армии