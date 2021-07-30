Режим прекращения огня на Донбассе закончился в январе - Резников подтвердил

"Начались нередки и серьезные нарушения в виде применения незаконными вооруженными формированиями под командованием российских генералов снайперского огня", заявил Алексей Резников. Фото: "Лига.нет"

Режим прекращения огня на Донбассе перестал действовать в январе. После чего под огнем русских оккупантов снова начали погибать украинские военные. Такое заявление сделал вице-премьер, министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников в интервью "Интерфакс-Украина".

"Режим прекращения огня, по сути, действовал до января. После начались довольно частые и серьезные нарушения в виде применения незаконными вооруженными формированиями под командованием российских генералов снайперского огня. За этот период погибли около 30 наших бойцов", - заявил Резников.

Добавил: "Представители СММ ОБСЕ не могут фиксировать снайперский огонь. Лучшим же способом контрснайперской реакции в армии является применение соответствующего минометного обстрела. То есть выглядело бы это так: украинские вооруженные силы в одностороннем порядке нарушили режим прекращения огня, обстреляв позиции незаконных вооруженных формирований ОРДЛО. Поэтому все это исключительно провокационная стратегия Кремля, цель которой показать, что Украина виновата в срыве договоренностей".

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Невозможно договориться с Россией о восстановлении режима прекращения огня, отметил Резников. "Вряд ли. Пока в Кремле нет решения, действительно ли они хотят закончить эту войну, уйти с территории Украины, вывести свои войска. Опять же, они продолжают рассказывать всему миру, что они якобы посредники, а не сторона конфликта. Наоборот, они ищут любые способы затягивания прогресса в мирном урегулировании", - добавил министр.

29 июля вооруженные формирования России девять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Стреляли из минометов 120-го и 82-го калибра, крупнокалиберных пулеметов, подствольных гранатометов и стрелкового оружия.