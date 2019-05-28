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вторник, 28 мая 2019 13:33

Революция предполагает смену элит. У вас этого не произошло - Бендукидзе

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В этот день 5 лет назад, 28 мая 2014-го, архитектор грузинских реформ Каха Бендукиндзе объявил о своей работе в Украине. Стал советником тогдашнего президента Петра Порошенко и вошел в Международный экспертный совет при Министерстве экономического развития и торговли. Реализовать свои идеи реформ в Украине ему не удалось. Через 6 месяцев Бендукидзе умер.
Gazeta.ua напоминает, что говорил об Украине выдающийся реформатор.

В Украине решается судьба будущего мироздания.

У вас не завершилась революция. Революция предполагает смену элит. У вас этого не произошло.

Вопрос не в том, будет ли в Украине завтра лучше, чем сегодня. Вопрос в том, будет ли Украина. Вы почему-то считаете, что Украина будет всегда. А это не так. Не хотите этого? Делайте что-то.

Автор: УНІАН
  Каха Бендукидзе верил, что в Украине возможен сценарий воплощения грузинских реформ.
Каха Бендукидзе верил, что в Украине возможен сценарий воплощения грузинских реформ.

Тяжелая ситуация в стране позволяет проводить радикальные реформы.

Через 10 лет, если все сделать правильно, Украина догонит страны Европы нижней планки. За 20 лет - станет среднестатистической страной ЕС.

Украина может стать вторым Китаем для Европы.

Если хочешь купаться в обожании, реформ не сделаешь.

Странное умение общества не фокусироваться на главных проблемах.

Слово "менталитет" в Украине надо запретить.

С тем, кто молчит, никто не договаривается.

Если не сократите расходы, за что будете жить?

Реформировать Украину должны украинцы.

Необходима налоговая амнистия и упрощение налоговой системы - уменьшение количества налогов.

Вопрос для Украины стоит так - делать реформы, изменяться или умереть. Она единственная такая в мире.

Каха Бендукидзе во времена президентства Саакашвили в Грузии был министра экономики, государственным министром по координации экономических реформ, также возглавлял канцелярию правительства Грузии.
В честь Бендукидзе назвали улицу в Киеве. Также в столице Украины работает Центр свободной экономики имени Кахи Бендукидзе.

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Дата
28
мая

Революция предполагает смену элит. У вас этого не произошло - Бендукидзе

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