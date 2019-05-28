Революция предполагает смену элит. У вас этого не произошло - Бендукидзе

В этот день 5 лет назад, 28 мая 2014-го, архитектор грузинских реформ Каха Бендукиндзе объявил о своей работе в Украине. Стал советником тогдашнего президента Петра Порошенко и вошел в Международный экспертный совет при Министерстве экономического развития и торговли. Реализовать свои идеи реформ в Украине ему не удалось. Через 6 месяцев Бендукидзе умер.
Gazeta.ua напоминает, что говорил об Украине выдающийся реформатор.
В Украине решается судьба будущего мироздания.
У вас не завершилась революция. Революция предполагает смену элит. У вас этого не произошло.
Вопрос не в том, будет ли в Украине завтра лучше, чем сегодня. Вопрос в том, будет ли Украина. Вы почему-то считаете, что Украина будет всегда. А это не так. Не хотите этого? Делайте что-то.
Тяжелая ситуация в стране позволяет проводить радикальные реформы.
Через 10 лет, если все сделать правильно, Украина догонит страны Европы нижней планки. За 20 лет - станет среднестатистической страной ЕС.
Украина может стать вторым Китаем для Европы.
Если хочешь купаться в обожании, реформ не сделаешь.
Странное умение общества не фокусироваться на главных проблемах.
Слово "менталитет" в Украине надо запретить.
С тем, кто молчит, никто не договаривается.
Если не сократите расходы, за что будете жить?
Реформировать Украину должны украинцы.
Необходима налоговая амнистия и упрощение налоговой системы - уменьшение количества налогов.
Вопрос для Украины стоит так - делать реформы, изменяться или умереть. Она единственная такая в мире.
Каха Бендукидзе во времена президентства Саакашвили в Грузии был министра экономики, государственным министром по координации экономических реформ, также возглавлял канцелярию правительства Грузии.
В честь Бендукидзе назвали улицу в Киеве. Также в столице Украины работает Центр свободной экономики имени Кахи Бендукидзе.
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