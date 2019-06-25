Реванш РФ в ПАСЕ: эксперты оценили деятельность украинских делегатов

Сегодня, 25 июня, Парламентская Ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, которая открывает путь к возвращению делегации РФ в ее состав.

Представители Украины в Ассамблее до поздней ночи презентовали свои правки в документ, которые сделали бы невозможной легитимизацию страны-агрессора, пока не будут освобождены украинские политзаключенные и заложники, а также возвращены оккупированные территории.

Однако европейцами инициативы украинских парламентариев не были услышаны - за резолюцию ПАСЕ проголосовали 118 делегатов, тогда как против - 62. Позицию Украины поддержали Грузия, Великобритания, большинство делегатов от Польши и Швеции, а также те представители Литвы, Латвии и Эстонии, которые приняли участие в голосовании.

Проголосованная резолюция Ассамблеи была категорически воспринята делегатами от Украины, отечественные парламентарии приняли решение приостановить участие в работе ПАСЕ. Один из делегатов украинского парламента, Олег Ляшко во время выступления на заседании ПАСЕ обратился к своим коллегам с призывом не порочить европейские ценности умиротворением агрессора, который плюёт на международное право и убивает украинцев.

Политические эксперты также говорят о крахе европейских ценностей и угрозы снятия санкций с РФ. Политолог Кирилл Сазонов на своей странице в Facebook написал, что так называемые "европейские ценности" - свобода слова и демократия - оказались миражом.

"Европейские ценности - это не демократия, свобода слова и другие миражи. Европейская ценность одна - и это евро. Впрочем, берут и долларами. И пусть теперь хоть один советник из европейских структур что-то ляпнет о европейских ценностях, о том, что мы где-то не отвечаем", - написал эксперт с иронией.

Сазонов тоже обратил внимание на выступление лидера РПЛ Олега Ляшко.

"Правильно он ткнул их носом в реальность. Если вы превратили ПАСЕ в бордель - ваше право, но не прикручивают в бордель вывеску "Библиотека", - заключил политолог.

Его коллега Вадим Карасев также прокомментировал события в ПАСЕ. По его словам, резолюция Ассамблеи еще не означает поражение Украины. "Надо реагировать спокойно и рационально, понимать, что проигранна не война, а лишь битва. Это только один из раундов большой дипломатической борьбы за то, чтобы Украина доносила свое мнение на различных международных европейских площадках", - заявил политолог в комментарии Информатору.

Он уверен, что Украине нужна внутренняя консолидация для того, чтобы наши позиции на международной арене были сильнее. "Когда страна сильная, тогда западные партнеры будут знать, кого им поддерживать в этой ситуации. А если они не знают, какой внешнеполитический курс будет у страны, то, разумеется, не будут биться за Украину ", - отметил он.

В ночь на 25 июня ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию для возвращения к работе в Ассамблее без ограничений права голоса. Россия уже во вторник намерена возобновить работу в Ассамблее.

На сегодняшнем заседании ПАСЕ обжаловали полномочия делегации России, что отложило утверждение на 24 часа.