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суббота, 14 ноября 2020 18:56

Рестораторы после встречи с Максимом Степановым рассчитывают на дальнейший диалог с Минздравом

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Рестораторы после встречи с Максимом Степановым рассчитывают на дальнейший диалог с Минздравом

Рестораторы после встречи с Максимом Степановым рассчитывают на дальнейший диалог с Минздравом.

Об этом заявил ресторатор Сергей Ситников во время политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".


"Я хотел бы поблагодарить вас от своего имени и от имени коллег, с которыми сегодня встретились. Нам бы хотелось, чтобы у нас и в дальнейшем была возможность такого диалога. Мы все социальные люди и мы прекрасно понимаем, что вы сейчас на острие атаки", - сказал Ситников, обращаясь к министру здравоохранения Максиму Степанову.


Также ресторатор рассказал, что на этой неделе состоялась встреча сообщества киевских рестораторов, на которой около 300 участников обсудили ситуацию, и приняли решение действовать исключительно в правовом поле.


Сергей Ситников также призвал Кабинет Министров Украины поддержать ресторанную отрасль и выразил надежду на диалог бизнеса не только с Минздравом, но и с другими ветвями власти.

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