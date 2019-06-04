Решения Киевсовета отпугивают инвесторов

Защита права собственности является одним из ключевых аспектов для компаний, которые рассматривают Украину как потенциальное направление для инвестирования. Фото: Новогродовка

Постоянная комиссия Киевского городского совета по вопросам соблюдения законности, правопорядка и предотвращения коррупции проголосовала за исключение у частного землевладельца земельного участка по адресу Георгиевский переулок 9, на которой находится его имущество без согласия собственника вопреки законодательству. Это решение сигнализирует иностранным инвесторам об отсутствии гарантии защиты права собственности.

Об этом заявила директор Европейской бизнес ассоциации (ЕБА) Анна Деревянко.

"Главные требования (пожелания) иностранных инвесторов остаются такими же. Понятные равные правила игры, либеральные условия для ведения бизнеса, меньше бюрократии неразумной, в пределах разумного регулирования, соблюдения законности в части права собственности. Это не здорово. Право собственности должно быть защищенным. Точка" , - подчеркнула Анна Деревянко.

Вице-президент Американской торговой палаты в Украине Татьяна Прокопчук акцентирует, что защита права собственности является одним из ключевых аспектов как для тех компаний, которые уже работают в Украине, так и тех, которые рассматривают Украину как потенциальное направление для инвестирования. "Для нас важно, чтобы компании чувствовали себя защищенными с точки зрения собственности, с точки зрения инвестиций", - говорит Татьяна Прокопчук.

Напомним, юрист Ирина Козий отметила, что незаконное решение комиссии Киевсовета нарушает права инвестора. "Земельный участок и имущество на нее входили в оценку и договор купли продажи, который подписывала КГГА с инвестором. Согласно этому договору, права на земельный участок и все имущество, которое на ней находится, перешли к инвестору. Общество занимается обустройством зеленой зоны на упомянутом участке. К тому же, через участок проходит пожарный проезд к зданию, что обеспечивает пожарную безопасность", - резюмировала юрист.