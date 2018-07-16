Решение вопроса войны скрывается в изменении Конституции - Бессмертный

Если бы Украина приняла новый проект Конституции в 2005 году, вопрос войны не встал бы.
Такое убеждение высказал политик и дипломат Роман Безсмертный на пресс-конференции по изменению Конституции 16 июля.
"Ответ по Донбассу видел 4 года назад. И предлагал этот проект. Но на него не захотели смотреть", - сказал он.
Политик отметил, что за последние три года власть сделала как удачные вещи, так и откровенные ошибки.
"Но самое худшее - это процесс создания территориальных общин. Это не система центрального самоуправления. В большинстве случаев: нашелся хозяин - под него создают. Надо уничтожить два района под него - уничтожают. Это напоминает систему советского территориального устройства - тогда так же делили под количество партийцев. Удачные вещи не трудно проследить - они лежат на поверхности, они видны в цифрах. Это надо хранить. Но в большинстве случаев наломали дров. Эти вещи придется поправлять.
Смотрю на это, как на очередной шаг для осознания необходимости реализации идеи местного самоуправления, нового территориального устройства в новой Конституции. Со мной спорят, говорят, что это опасная вещь. Я убежден, что часть наших бед, в том числе вопросы войны, спрятана там. Убежден: если бы в 2005 году сделали то, на чем я настаивал, об этом бы в Украине уже даже не говорили", - сказал Бессмертный.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Порошенко невыгодно менять Конституцию - имеет с кем разделить неудачи
Президент Петр Порошенко 28 июня заявил, что в ближайшее время подаст в парламент изменения в Конституцию относительно закрепления целей Украины на вступление в ЕС и НАТО.
В свою очередь лидер Радикальной партии Олег Ляшко предложил ликвидировать пост премьера и сократить количество депутатов и министерств.
Руководитель "Батькивщины" Юлия Тимошенко призвала переписать Конституцию и вынести новый закон на референдум.
Комментарии