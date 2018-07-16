Решение вопроса войны скрывается в изменении Конституции - Бессмертный

Роман Бессмертный 4 года назад имел стратегию решения вопроса войны на Донбассе. Фото: УНИАН

Если бы Украина приняла новый проект Конституции в 2005 году, вопрос войны не встал бы.

Такое убеждение высказал политик и дипломат Роман Безсмертный на пресс-конференции по изменению Конституции 16 июля.

"Ответ по Донбассу видел 4 года назад. И предлагал этот проект. Но на него не захотели смотреть", - сказал он.

Политик отметил, что за последние три года власть сделала как удачные вещи, так и откровенные ошибки.

"Но самое худшее - это процесс создания территориальных общин. Это не система центрального самоуправления. В большинстве случаев: нашелся хозяин - под него создают. Надо уничтожить два района под него - уничтожают. Это напоминает систему советского территориального устройства - тогда так же делили под количество партийцев. Удачные вещи не трудно проследить - они лежат на поверхности, они видны в цифрах. Это надо хранить. Но в большинстве случаев наломали дров. Эти вещи придется поправлять.

Смотрю на это, как на очередной шаг для осознания необходимости реализации идеи местного самоуправления, нового территориального устройства в новой Конституции. Со мной спорят, говорят, что это опасная вещь. Я убежден, что часть наших бед, в том числе вопросы войны, спрятана там. Убежден: если бы в 2005 году сделали то, на чем я настаивал, об этом бы в Украине уже даже не говорили", - сказал Бессмертный.

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Президент Петр Порошенко 28 июня заявил, что в ближайшее время подаст в парламент изменения в Конституцию относительно закрепления целей Украины на вступление в ЕС и НАТО. В свою очередь лидер Радикальной партии Олег Ляшко предложил ликвидировать пост премьера и сократить количество депутатов и министерств. Руководитель "Батькивщины" Юлия Тимошенко призвала переписать Конституцию и вынести новый закон на референдум.