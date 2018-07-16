Решение вопроса войны скрывается в изменении Конституции - Бессмертный

 
Ексклюзивы
1/5
Осенью Рада может стать импотентной
Осенью Рада может стать импотентной
Просмотров: 567
Кто потерял больше от разоблачения ночных переговоров Сытника и Порошенко
Кто потерял больше от разоблачения ночных переговоров Сытника и Порошенко
1 Просмотров: 1170
"Депутатов вылавливали на улице и в больницах" - как оккупанты устанавливали свою власть в Крыму
"Депутатов вылавливали на улице и в больницах" - как оккупанты устанавливали свою власть в Крыму
1 Просмотров: 1332
Сом или карп: какой рыбы больше едят украинцы
Сом или карп: какой рыбы больше едят украинцы
Просмотров: 792
"Наши ставки очень высоки" - политолог подвел итоги саммита НАТО для Украины
"Наши ставки очень высоки" - политолог подвел итоги саммита НАТО для Украины
1 Просмотров: 963
Сколько стоит открыть акваферму
Сколько стоит открыть акваферму
Просмотров: 3726
Гнап назвал три причины, которые побудили пойти в политику
Гнап назвал три причины, которые побудили пойти в политику
2 Просмотров: 738
Порошенко может пойти на спецоперацию, чтобы не попасть в тюрьму
Порошенко может пойти на спецоперацию, чтобы не попасть в тюрьму
2 Просмотров: 8622
Большинство из окружения Порошенко - сообщники, которые много знают - Гнап
Большинство из окружения Порошенко - сообщники, которые много знают - Гнап
2 Просмотров: 1593
Разведенные супруги, вынужденные жить вместе: какое будущее ждет коалицию в Раде
Разведенные супруги, вынужденные жить вместе: какое будущее ждет коалицию в Раде
Просмотров: 639
Фото
Все фото
3
5
5
3
4
На гуляниях завода Ахметова Руслану носили на руках
На гуляниях завода Ахметова Руслану носили на руках
Дочь нардепа показала фото с роскошного отдыха
Дочь нардепа показала фото с роскошного отдыха
Проверка психического состояния в Раде: какие законы предлагают нардепы
Проверка психического состояния в Раде: какие законы предлагают нардепы
Нардеп Пинзеник сообщил подробности &quot;аварии&quot; под Радой
Нардеп Пинзеник сообщил подробности "аварии" под Радой
&quot;Слава Богу, он коррупционер&quot;: что стало с &quot;прикосновенными&quot; нардепами
"Слава Богу, он коррупционер": что стало с "прикосновенными" нардепами
Видео
Все видео
Появилось видео, как евробляхеры поймали сына Порошенко
Появилось видео, как евробляхеры поймали сына Порошенко
С отбойным молотком и кулаками: нардеп сошелся с министром
С отбойным молотком и кулаками: нардеп сошелся с министром
Верховная Рада опозорилась перед каникулами
Верховная Рада опозорилась перед каникулами
Сытник ночью съездил в гости к Порошенко
Сытник ночью съездил в гости к Порошенко
Митинг под Радой: владельцы евроблях заявили о запасном плане
Митинг под Радой: владельцы евроблях заявили о запасном плане
Интервью
1/5
"Принципиально не смотрел матчи сборной России. Да и не на что там смотреть" - Маркевич
"Принципиально не смотрел матчи сборной России. Да и не на что там смотреть" - Маркевич
1 Просмотров: 1161
Как работает акваферма
Как работает акваферма
Просмотров: 3222
Есть четыре уголовных дела, где Порошенко может стать фигурантом и сесть - Гнап
Есть четыре уголовных дела, где Порошенко может стать фигурантом и сесть - Гнап
41 Просмотров: 24733
"2 млн новых рабочих мест – обоснованная цифра" - глава партии "Основа" Андрей Николаенко
"2 млн новых рабочих мест – обоснованная цифра" - глава партии "Основа" Андрей Николаенко
Просмотров: 1377
"Братья Гадюкины": В творчестве должна быть любовь и секс
"Братья Гадюкины": В творчестве должна быть любовь и секс
Просмотров: 1323
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
16 июля 2018
Просмотров: 279
Дрова
Не люблю складати дрова. Нуднішої роботи годі знайти. У червні тесть привіз повну вантажівку. Свідомо не хочу дивитися на всю купу — щоб не ...
понедельник, 16 июля 2018 21:47

Решение вопроса войны скрывается в изменении Конституции - Бессмертный

  Комментировать
Решение вопроса войны скрывается в изменении Конституции - Бессмертный
Роман Бессмертный 4 года назад имел стратегию решения вопроса войны на Донбассе. Фото: УНИАН

Если бы Украина приняла новый проект Конституции в 2005 году, вопрос войны не встал бы.

Такое убеждение высказал политик и дипломат Роман Безсмертный на пресс-конференции по изменению Конституции 16 июля.

"Ответ по Донбассу видел 4 года назад. И предлагал этот проект. Но на него не захотели смотреть", - сказал он.

Политик отметил, что за последние три года власть сделала как удачные вещи, так и откровенные ошибки.

"Но самое худшее - это процесс создания территориальных общин. Это не система центрального самоуправления. В большинстве случаев: нашелся хозяин - под него создают. Надо уничтожить два района под него - уничтожают. Это напоминает систему советского территориального устройства - тогда так же делили под количество партийцев. Удачные вещи не трудно проследить - они лежат на поверхности, они видны в цифрах. Это надо хранить. Но в большинстве случаев наломали дров. Эти вещи придется поправлять.

Смотрю на это, как на очередной шаг для осознания необходимости реализации идеи местного самоуправления, нового территориального устройства в новой Конституции. Со мной спорят, говорят, что это опасная вещь. Я убежден, что часть наших бед, в том числе вопросы войны, спрятана там. Убежден: если бы в 2005 году сделали то, на чем я настаивал, об этом бы в Украине уже даже не говорили", - сказал Бессмертный.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Порошенко невыгодно менять Конституцию - имеет с кем разделить неудачи

Президент Петр Порошенко 28 июня заявил, что в ближайшее время подаст в парламент изменения в Конституцию относительно закрепления целей Украины на вступление в ЕС и НАТО.

В свою очередь лидер Радикальной партии Олег Ляшко предложил ликвидировать пост премьера и сократить количество депутатов и министерств.

Руководитель "Батькивщины" Юлия Тимошенко призвала переписать Конституцию и вынести новый закон на референдум.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Решение вопроса войны скрывается в изменении Конституции - Бессмертный». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Это вопрос выживания - показали жуткие кадры о жизни китобоев (Фото 18+)
Это вопрос выживания - показали жуткие кадры о жизни китобоев (Фото 18+)
14
 Просмотров: 194957
В сети высмеяли нелепые образы на кинофестивале в Одессе
В сети высмеяли нелепые образы на кинофестивале в Одессе
17
 2 Просмотров: 148982
Дочь нардепа показала фото с роскошного отдыха
Дочь нардепа показала фото с роскошного отдыха
5
 1 Просмотров: 88102
Мисс Playboy едва прикрыла пикантные места откровенным купальником
Мисс Playboy едва прикрыла пикантные места откровенным купальником
25
 Просмотров: 71767
Самая дорогая модель plus-size показала ягодицы в бикини
Самая дорогая модель plus-size показала ягодицы в бикини
12
 Просмотров: 45556
Больше всего комментируют
34
Аваков предлагает обсудить русский язык для Донбасса
13
Хабенский попал в базу "Миротворца"
6
Запуск "Северного потока-2" принесет Украине миллиардные убытки - эксперт
3
Украина лидирует в экспорте незаконной древесины
3
Путин заставляет Трампа ждать
Голосов: 15954
Голосование Почему я не буду голосовать за Петра Порошенко на президентских выборах в 2019 году?
  • Он не оправдал моих ожиданий
  • Я за него и на предыдущих выборах не голосовал
  • Есть более достойные кандидаты
  • У него есть возможность убедить меня в обратном
  • Украине нужен президент нового качества
  • Буду голосовать за Порошенко
  • Еще не определился с кандидатом
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua