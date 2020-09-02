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среда, 02 сентября 2020 18:30

Решение Конституционного суда по НАБУ: Сытник должен уйти сам

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Автор: НАБУ
  Артем Сытник возглавляет НАБУ с 2015 года. В отставку уходить не собирается
Артем Сытник возглавляет НАБУ с 2015 года. В отставку уходить не собирается

Конституционный суд признал неконституционным указ президента о назначении Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро Украины. В решении суда указано, что, назначив директора НАБУ в 2015 году, президент Петр Порошенко превысил свои конституционные полномочия. О деталях дела Gazeta.ua рассказывает Богдан Бондаренко, эксперт по конституционному праву.

Решение КС обжалованию не подлежит. Инициировали представление нардепы из "Слуги народа". Сытник будет выполнять обязанности директора.

Почему Конституционный суд спустя столько лет принял такое решение?

Для многих это это решение было, как снег на голову. На самом деле еще полгода назад Конституционный суд в одном из своих решений отмечал, что полномочия назначать директора Национального антикоррупционного бюро противоречат Конституции. Тогда это не вызвало большой резонанс. Теперь суд лишь подтвердил это.

Почему через 5 лет? Конституционный суд не может выносить решения, пока его не спрашивают. Вот спросили сейчас - он ответил. В перспективе, может принять такое же решение по ГБР, с идентичной мотивацией. И по законам, которые касаются других независимых регуляторов. У нас таких много - связи, госуслуг. Даже по некоторым должностям в Антимонопольном комитете. Могут признать неконституционными все назначения в органах, которые касаются внутренней политики и по Конституции отданы в полномочия Кабинета министров, а по законам это делает президент.

Как этими законодательными пробелами может воспользоваться нынешняя власть?

Это не связано с нынешней властью. Полгода назад президент предлагал законопроект о внесении изменений в Конституцию. В нем хотел на уровне Конституции отдать себе полномочия назначать директора НАБУ, главу ГБР и независимых регуляторов. Зеленский подавал этот документ, чтобы бардак, который существовал на уровне законов, привести в соответствие с Конституцией. По моему мнению, эти полномочия должны быть не у президента. Но Зеленский предложил этот вариант. Конституционный суд с ним не согласился. Отнес это к компетенции правительства. Но это не президент или власть тайком рубили Сытника. Это был открытый процесс. Все об этом знали. Все были предупреждены еще с 2014 года, что так делать нельзя. Но пошли таким путем.

Это решение Конституционного суда не является прямым основанием для увольнения Сытника. Процесс выполнения этого решения очень сложный, есть как минимум 4 варианта.

Эту историю с кадровыми полномочиями надо решать системно. Надо внести изменения в Конституцию и определить, что одни кадровые полномочия относятся к компетенции президента, другие - парламента, третьи - правительства, некоторые осуществляются совместно парламентом и президентом. По остаточному принципу, все, которые прямо не предусмотрены, идут в компетенцию Кабинета министров. Такой формат снял бы все вопросы надолго.

Если все можно было раньше предупредить, почему так происходит?

Это из серии "никогда такого не было и вот опять". История старая. Сейчас ее используют, как политический шум. Одни рассказывают, что Сытника надо убрать, потому что так решил Конституционный суд. Другие говорят, что это политическое давление со стороны КС. Какое это политическое решение, если суд написал эту аргументацию полгода назад, вопреки позиции президента? Они тогда отказались отдавать эти полномочия президенту.

Какой выход из этой ситуации?

Ситуация сложная. Идеального выхода не существует. Лучше всего было бы, если бы Сытник сам ушел в отставку. Сейчас условия такие: КС признал неконституционным указ, которым его назначили. Этот указ не создает правила поведения для нас с вами. Он является основанием, чтобы определенное лицо - в этом случае Сытник - заняло должность директора Антикоррупционного бюро. Особенность указа заключается в том, что он исчерпывает свое действие в момент исполнения. Он законный, но ничего не регулирует. То, что его отменили, не означает, что Сытник уходит с поста. Это значит - процесс был нелегальным, не отвечал Конституции, и пребывание Сытника в должности с этого момента нелегитимно. Кто должен его увольнять - неизвестно. Если бы сам ушел - было бы правильно. Но он этого не сделает, потому что Сытник - Д'Артаньян.

Второй вариант - парламент. Закон определяет 3 основания провести аудит и уволить его по решению, не связанному с Конституционным судом. Но аудиторов надо собрать. Закон в части аудита выписан нелепо. Это займет определенное время.

Третий вариант - президент примет указ. Может это обосновать тем, что он является гарантом соблюдения Конституции. Так остановит процесс подрыва легитимности НАБУ. Этот вариант тоже сомнителен.

Четвертый - Сытника уволит Кабинет министров. Он утопический. Потому что закон не предусматривает полномочий Кабинета министров увольнять и назначать директора НАБУ. Но решение Конституционного суда говорит, что это компетенция Кабмина. Поэтому правительство может применить прямые положения Конституции и уволить его. Но тогда непонятно основание.

Последние 3 варианта - парламент, президент и правительство - Сытник будет обжаловать. Чтобы этот процесс не имел значения, надо быстро изменить закон, установить нормальный порядок назначения и увольнения Кабинетом министров. Тогда провести конкурс и закрыть этот вопрос. Но вряд ли кто-то будет это делать.

Чем лучше, когда полномочия увольнять и назначать директора НАБУ имеет правительство, а не президент?

У нас парламентско-президентская республика. У президента определены сферы компетенции: внешняя безопасность, оборона. Другие полномочия у него закреплены и являются исчерпывающими в положениях статьи Конституции. По мнению Конституционного суда, НАБУ является органом исполнительной власти. Соответственно, должно быть подотчетным Кабинету министров.

Пока в США выборы, у нас никто к этому вопросу не подойдет. Как Запад должен реагировать на эту ситуацию?

Никак. Это не его вопрос. Но кто-то может сказать, что это внешнее управление, что Запад поддерживает Украину в антикоррупционных стремлениях. Но вопрос в том, что Запад имеет свою позицию по этому поводу. Вопрос, кто выиграет на выборах в США. Демократы помогали создавать антикоррупционные органы в 2015 году. Если выиграют, у них может быть другая позиция. С другой стороны, к нам скоро прибудет посол США - он республиканец.

Это значит, что у нас кризис в антикоррупционном блоке?

Если считать, что у нас неконституционно назначен директор НАБУ и глава САП написал заявление об отставке, то да. Остается, чтобы Окружной административный суд отменил решение пленума Высшего антикоррупционного суда, который избрал его главу. Тогда вообще прекрасно будет.

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