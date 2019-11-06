Реприватизация "Укртелекома" ударит по бюджету государства - СМИ

В случае возврата "Укртелекома" в госсобственность долги компании перед госбанками не будут возвращены. Фото: volyn.ukrtelecom.ua

В случае возврата "Укртелекома" в госсобственность инвестору, возможно, придется компенсировать из бюджета около 32 млрд грн, а долги компании перед госбанками не будут возвращены.

Об этом идет речь в материале на сайте "Апостроф" "Анатомия судебного противостояния "Укртелекома".

Отмечается, что в ходе приватизации "Укртелекома" компания-покупатель "ЕСУ", под руководством предыдущего собственника, не имея всей суммы (пакет акций был оценен в 10,6 млрд грн), выпустила на часть ее облигации, которые выкупили госбанки. В случае реприватизации компании эти долги повиснут "мертвым грузом".

"Моделируем ситуацию, если "Укртелеком" возвращается. Имеем: полученные по наследству долги нынешнего собственника предприятия перед государственными банками зависают мертвым грузом, без какого бы то ни было шанса их возвратить. Переговоры о реструктуризации долгов, которые в настоящее время еще идут, в случае реприватизации "обнуляются", - пишет автор.

Он не исключает, что нынешнему собственнику "Укртелекома" придется компенсировать значительную сумму – вернуть не 10,6 млрд грн, уплаченных за компанию в 2011 году, а около 32 млрд грн с пересчетом на нынешний курс доллара.

"В ходе деприватизации, возможно, придется изыскивать огромную для бюджета сумму – около 32 млрд грн – чтобы заплатить компенсацию бывшему владельцу предприятия. Сегодняшнее законодательство не обязывает этого делать, но разгосударствление компании проходило еще тогда, когда в законе о приватизации работала соответствующая норма, гарантирующая покупателю возврат средств", - подчеркивает журналист.

По мнению автора материала, в случае реприватизации "Укртелекома", найти другого инвестора будет крайне сложно, а государство не имеет достаточно ресурса для обеспечения развития компании.

"Потенциальные инвесторы, которых ждет "Укртелеком" (на его дальнейшее развитие уже в ближайшее время потребуются несколько десятков миллиардов грн), уходят в сторону. В то же время, новый собственник – государство – не имеет ресурса поддержать предприятие", - считает автор.

Напомним, в истории Украины из крупных предприятий реприватизированы были, как минимум, три компании: "Криворожсталь", "Никопольский завод ферросплавов" и "Никопольский южно-трубный завод". Реприватизация "Криворожстали" была единственной удачной - предприятие повторно продали в 5,7 раза дороже, чем в первый раз. Два других предприятия вследствие реприватизационных процессов попали в изнурительные судебные разбирательства, которые в итоге стали одной из причин плачевного состояния дел в компаниях вплоть до банкротства и ликвидации ("Никопольский южно-трубный").