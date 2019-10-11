Реприватизации не будет ни в коем случае - Зеленский призвал инвестировать в Украину

"Я лично готов отвечать за инвестиции", - заверил президент. Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский готов предоставить личные гарантии для предпринимателей, которые будут инвестировать в украинскую экономику.

"Реприватизации не будет ни в коем случае", - заявил он во время медиа-марафона, который состоялся 10 октября.

"Я лично готов отвечать за инвестиции. Звоните мне, если кто-то, какой-то прокурор или чинуша, правоохранительные органы будут даже проверять. Я готов защищать все инвестиции", - сказал Зеленский, отвечая на вопрос журналиста издания "Комментарии".

Президент отмечает, что новая властная команда не сделала ни одной попытки вернуть в госсобственность уже приватизированные предприятия, более того - планирует продолжить большую приватизацию.

"Смотрите, у нас пока не было ни одного кейса, чтобы была приватизация, а потом его забрали. При нас, при нашей команде. Надо довести до ума большую приватизацию. Действительно, очень много объектов у правительства: 500 или больше. Мы с ГУД (Государственное управление делами. - Gazeta.ua) передаем очень много объектов, потому что они не нужны. Это не дело президента заниматься каким-то там бизнесом: молочкой, спиртом, гостиничным и тому подобное... ", - отметил он.

Однако при этом, как известно, до сих пор продолжается судебный спор в отношении реприватизации "Укртелекома". Также звучали спекуляции с якобы намерениями отдельных сил реприватизировать комбинат "Криворожсталь", который принадлежит ArcellorMittal.

Поэтому первоочередной задачей власти в отношениях с бизнесом будут гарантии верховенства права, возможность защитить инвестиции в суде: "С кем из инвесторов я не говорил (с арабскими, китайскими, голландскими, норвежскими) - вижу только: они ждут, что это будет возможно. Но все, действительно, говорят о проблемах: а) о "темных" регистраторах, которые меняют реестры. Купил какое-то здание - ты владелец. Затем оно там как-то меняется и уже другой владелец. Самое главное - ответственность суда. Суд будет действительно защищать их интересы. То есть мы перезагрузим суд. Суд будет действительно защищать их интересы", - выразил уверенность глава государства.

Как сообщалось, вчера, 10 октября, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства передало на приватизацию в Фонд государственного имущества (ФГИ) госпредприятие "Завод "Электротяжмаш" и ЗАО "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК). "Схемы заканчиваются. Передал в Фонд госимущества на приватизацию два предприятия - "Электротяжмаш" и "Объединенную горно-химическую компанию". Они годы или даже больше были в списке на приватизацию ", - сообщил глава министерства Тимофей Милованов. Верховная Рада Украины на заседании 2 октября отменила закон с перечнем объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации. Тем самым парламент запустил процесс большой приватизации государственного имущества. За принятие законопроекта №1054-1 о признании утратившим силу Закона Украины "О перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации", проголосовали 250 депутатов.