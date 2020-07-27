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Рейтинг Зеленского падает из-за некомпетентности власти - политический эксперт

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Рейтинг Зеленского падает из-за некомпетентности власти - политический эксперт
Политэксперт Михаил Чаплыга: "Рейтинг Зеленского за год упал до 30%". Фото: UA Rating

Политический эксперт Михаил Чаплыга связывает падение рейтинга Владимира Зеленского с некомпетентностью власти.

Об этом он пишет на своей странице в социальной сети Facebook.

"Зеленский поставил антирекорд и за год упал уже ниже уровня своего результата в первом туре, у него уже 30% и тенденции к росту нет, дальше только падение".

Также он отмечает о причинах падения президентского рейтинга: "В этом же опросе мы видим ответ на вопрос, почему так падает рейтинг Зеленского и его слуг... народ ожидает кризиса в этом году и этот кризис связывает не с корона-локдауном или продолжение войны на Донбассе, а связывает с некомпетентностью власти. 57% уже чувствуют, что с такими управленцами осенью в экономике наступит кризис...".

Сегодня подогнали свежие президентские рейтинги от Рейтинга, где Зеленский поставил антирекорд - за год упал уже ниже...

Опубліковано Михою Чаплыгою Понеділок, 27 липня 2020 р.

Напомним, что сегодня группа Рейтинг обнародовала свежую социологию согласно которой рейтинг Владимира Зеленского опустился до отметки 30,2%, а баланс доверия и недоверия достигает -12% (полностью доверяют 14%, скорее доверяют - 27%, скорее не доверяют -16 %, совсем не доверяют 37%). Кроме того, в опросе был вопрос о причине, по которой может произойти экономический кризис осенью этого года, так 57% избирателей считают, что такой причиной является некомпетентность власти, 26% причиной называют коронавирус и еще 8% считают, что кризис может произойти из-за войны на Донбассе.

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Дата
27
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