Рейтинг УДАРа Кличко растет за счет "Европейской солидарности"

Эксперт Алексей Боровский прокомментировал исследование, проведенное Центром Разумкова относительно рейтинга политических сил в Киеве. Фото: 5 Канал

Центр Разумкова представил рейтинг политических сил в Киеве. В горсовет пока вероятно проходят шесть партий.

"УДАР Виталия Кличко" - 19,8%

"Слуга народа" - 15%

"Оппозиционная Платформа - За Жизнь" - 11,5%

"Европейская Солидарность" - 11,4%

"Победа Пальчевского" - 7,1%

"Сила и Честь" - 5,5%

Алексей Боровский, комментируя исследование, отмечает: "Батькивщина долго определялась с тем, кто возглавит список из-за чего заметно забуксовала. Сейчас вопрос по попаданию в Киевсовет остается открытым, а перспективы туманными", - уверен он.

Кроме того социолог объяснил за счет чего "УДАР" активно отбирает голоса у "ЕС".

"ЕС" не смогла выдвинуть популярного кандидата и отказалась от критики действующего мэра, из-за чего теряет своего избирателя. Этим удачно пользуется Кличко, который играет на том же электоральном поле. Партия Кличко вышла на первое место, и если ситуация не изменится, то тенденция роста рейтинга действующего мэра и его политсилы на фоне падения "ЕС" будет сохраняться", - резюмирует он.