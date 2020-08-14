Рейтинг УДАРа Кличко растет за счет "Европейской солидарности"

Центр Разумкова представил рейтинг политических сил в Киеве. В горсовет пока вероятно проходят шесть партий.
"УДАР Виталия Кличко" - 19,8%
"Слуга народа" - 15%
"Оппозиционная Платформа - За Жизнь" - 11,5%
"Европейская Солидарность" - 11,4%
"Победа Пальчевского" - 7,1%
"Сила и Честь" - 5,5%
Алексей Боровский, комментируя исследование, отмечает: "Батькивщина долго определялась с тем, кто возглавит список из-за чего заметно забуксовала. Сейчас вопрос по попаданию в Киевсовет остается открытым, а перспективы туманными", - уверен он.
Кроме того социолог объяснил за счет чего "УДАР" активно отбирает голоса у "ЕС".
"ЕС" не смогла выдвинуть популярного кандидата и отказалась от критики действующего мэра, из-за чего теряет своего избирателя. Этим удачно пользуется Кличко, который играет на том же электоральном поле. Партия Кличко вышла на первое место, и если ситуация не изменится, то тенденция роста рейтинга действующего мэра и его политсилы на фоне падения "ЕС" будет сохраняться", - резюмирует он.
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