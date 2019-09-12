"Рейтинг" рассказал, сколько украинцев поддерживают сокращение количества депутатов

92% украинцев поддерживают сокращение количества депутатов Верховной Рады с 450 до 300.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы "Рейтинг", проведенного 6-10 сентября.

Еще 3% - против, 3% - затруднились ответить, 2% - безразлично.

Снятие депутатской неприкосновенности, принято Советом и подписано президентом, поддерживают тоже 92% украинский. Против - 3%.

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"Рейтинг" опросил 2,5 тыс. граждан в формате личного формализованного интервью. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%.

Владимир Зеленський предлагает наказывать депутатов за кнопкодавство штрафом от 3 до 5 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан, или 50-85 тыс. грн.