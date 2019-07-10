Рейтинг куплен - одесситы отреагировали на фейковое лидерство Кивалова

Телеканал Думская опубликовал на своей странице фейсбук фейковый рейтинг кандидатов по 135 округу в Одессе, без ссылки на первоисточник. В нем указано, что лидером избирательных симпатий является Кивалов. СМИ обратили внимание, что согласно данным реального социологического исследования компании СОЦИОПОЛИС в округе уверенно лидирует кандидат от Слуги народа Алексей Леонов.

Соцсети обсуждают фейковый рейтинг кандидатов по 135 округу в Одессе от телеканала Думская

Одесситы неоднозначно отреагировали на данный пост.

Соцсети обсуждают фейковый рейтинг кандидатов по 135 округу в Одессе от телеканала Думская

"Продались Кивалову? Как трагично. Отдаться в руки коррупционеру, который все равно проиграет", "Рейтинг куплен",- пишут в сети.

Соцсети обсуждают фейковый рейтинг кандидатов по 135 округу в Одессе от телеканала Думская

Кроме того, сегодня появилась информация о рейтинге кандидатов в народные депутаты по 135 округу.