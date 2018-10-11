Регламентный комитет ВР признал факты фальсификации обвинений против Вилкула - адвокат

Автор: SKELET-info Народный депутат Александр Вилкул

Регламентный комитет Верховной Рады опубликовал решение по итогу рассмотрения повторного представления генпрокурора на снятие неприкосновенности с народного депутата Александра Вилкула. В документе указаны конкретные факты фальсификации уголовного производства против оппозиционера, сообщает "Главком".

"В своем решении Комитет фактически указал на необоснованность позиции Генеральной прокуратуры. Особое возмущение и шок у нардепов вызвала так называемая доказательная база. Были приведены реальные факты выбивания показаний у свидетелей, а законы, за нарушение которых прокуратура хочет засудить Вилкула, утратили силу за десять лет до того, как Вилкул стал губернатором", - сказал адвокат нардепа Олег Бабич.

В решении комитета описаны реальные факты выбивания показаний из свидетелей. В частности, описана история издевательств днепропетровских прокуроров над свидетелем, 70-летнем больным. Его кинули в холодную камеру без решения суда, фактически в тюрьму, заставляя хоть как-то оговорить Вилкула в обмен на свободу.

Отдельное внимание депутаты также уделили тому, что прокуратура хочет засудить Вилкула за нарушение Земельного кодекса Украины, который утратил силу за десять лет до событий, и Методических рекомендаций, которые носят исключительно информационный характер.

Напомним, во время рассмотрения регламентным комитетом ВР повторного представления генпрокурора на снятие неприкосновенности с народного депутата Александра Вилкула выяснилось, что свидетели давали показания против него под давлением. Свидетеля - экс-главу Днепропетровской райгосадминистрации, 70-летнего Вадима Кобыляцкого без решения суда прокуратура поместила в декабре 2017 года в неотапливаемую камеру и требовала дать ложные показания против оппозиционера. Но даже в этих условиях Кобыляцкий не согласился оговорить нардепа. Он подписал компромисс, предложенный прокуратурой, что ему якобы звонили из приемной облгосадминистрации. Заявление свидетеля депутаты получили во время заседания. Также народный депутат предоставил ряд доказательств того, что дело является сфабрикованным, а законы, на которые ссылается прокуратура, в том числе Земельный Кодекс, прекратили свое действие еще в 2001 году. Кроме того, в ходе заседания комитета Александр Вилкул предоставил официальные документы, в том числе решение Никопольского суда, о том что его телефон незаконно прослушивается без разрешения парламента. После вскрывшейся фальсификации в материалах ГПУ регламентный комитет отложил публикацию своего решения до сегодняшнего дня.