Реформа Укроборонпрома не должна разрушать конструкторские школы - Карасев

Политолог Вадим Карасев: "В Украины есть возможность вернуть себе статус космической державы". Фото: ZIK.ua

Реформа Укроборонпрома не должна разрушать конструкторские школы.

Такое мнение выразил политический эксперт Вадим Карасев на своей странице в Facebook.

"Не все новое – хорошее, не все старое – плохое. Заявленная реформа Укроборонпрома, в первую очередь, не должна разрушать то, что было и есть предметом нашей гордости еще с советских времен – наши конструкторские школы, такие как "Ивченко-Прогресс", к примеру. В прошлом году это уникальное предприятие с мировым именем отметило 75-летие. На минуточку, предприятие разработало двигатели, поднимавшие в небо мощнейшие самолеты "Мрия" и "Руслан"! Сегодня его продукция укрепляет украинскую оборону, обеспечивает нашей стране паритет в сотрудничестве с Турцией, Китаем, арабскими странами", - пишет он.

Также Карасев считает, что у Украины есть возможность вернуть себе статус космической державы.

"Международный вес и "Ивченко Прогресса", и "Мотор Сичи" - это технологичная дипломатия, а не только борьба за новые рынки. И создание авиакосмического концерна в "Укроборонпроме" - это расширение возможностей всех предприятий-участников и вообще шанс вернуть Украине статус космической державы. Главное не упустить этот шанс", - резюмировал политолог.