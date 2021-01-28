Реформа таможни невыгодна для "местных царьков" - Андрейкив

Экс-глава Волынской таможни Андрей Андрейкив

Создание единого юрлица для таможни и налоговой: кто и почему против?

Реорганизация территориальных органов Государственной налоговой и Государственной таможенной служб освободит чиновников от влияния местных олигархов, отмечает чиновник ГФС Украины, экс-глава Волынской таможни Андрей Андрейкив.

"Депутаты используют влияние для того, чтобы формировать свой перечень должностных лиц. И действительно, сложилась тенденция, что на определенных территориях существуют удельные княжества, герцогства, где некоторый местный олигарх пытается себе подчинить все сферы, не только таможню, он хочет влиять на жилищно-эксплуатационные направления деятельности другого региона или админединицы. И для того, чтобы вытащить должностных лиц из-под того влияния, дать им возможность чувствовать себя гораздо свободнее и думать исключительно как сделать работу, а не как угодить местному царьку или депутату, в Верховной Раде таки поддержали законопроект, который позволяет сделать таможенную службу как единое юридическое лицо на всю страну, без существования таможен на территории. Хотя реформа таможни невыгодна для "местных царьков", - отметил Андрейкив.

За время работы на Волынской таможне Андрейкив смог дополнительно администрировать 700 млн грн.

"Например был введен мониторинговый центр, мы ускорили получение ответов от иностранных государств относительно достоверности заявленных данных. Работали над налоговыми историями компаний, провели в свое время проверки таможенных постов, которые имели отношение к незаконному ввозу подакцизных товаров", - добавил Андрейкив.

Такая деятельность экс-главы Волынской таможни многим была не по душе, особенно тем, кто зарабатывал на контрабанде.

"В 2015-м "Transparency International" отнес Волынскую оболасть в регион с наименьшим уровнем коррупции. Ежедневно заворачивали 300 автомобилей, отстраняли от выполнения служебных обязанностей по две, по три смены должностных лиц. Очевидно, воспоминания прошлого для них неприятны. Как только я прошел собеседование в Офисе реформ, появились репортажи на определенных местных телеканалах, где говорится, что я работаю в миграционной службе, веду какую-то переписку в Facebook, я принимал участие в каких-то застольях, где затем избили журналистов", - рассказал экс-чиновник.

По его словам, такие слухи - "черный пиар для создания негативного имиджа в процессе реформирования", поскольку в миграционной службе он не работал и страницы в Facebook не имел.