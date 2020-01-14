Реальная работа ГАСИ. Какого результата удалось достичь за столь короткий промежуток времени

Распоряжением Правительства от 27 декабря 2019 г. № 1384-р на Костенко Елену Игоревну временно возложено исполнение обязанностей Председателя Госархстройинспекции - до назначения в установленном порядке руководителя ведомства.

Напомним, Кабинет Министров Украины назначил Елену Костенко первым заместителем Председателя Госархстройинспекции. Соответствующее распоряжение от 24 декабря 2019 г.№ 1350-р опубликовано на Правительственном портале.

И уже через несколько рабочих дней на официальном сайте ГАСИ появляется информация, что и.о. Головы (ГАСИ) Елена Костенко провела предварительный аудит инспекции и выявила ряд проблем с обоснованностью выдачи лицензий и разрешений и осуществлением мероприятий надзора и контроля.

Вот это скорость, такому турборежиму даже Верховная Рада может позавидовать. Вот молодец новая и.о., могло бы показаться на первый взгляд, но это если прочитать только заголовок статьи, а если прочитать всю статью, то мурашки по коже идут. Это же насколько надо быть не компетентным, чтобы такие глупости писать.

Вот тут уже и видно настоящую компетенцию супер руководителя. Человек, который руководит инспекцией даже не смогла разобраться, что к выдаче лицензий главные инспекторы строительного надзора не имеют вообще никакого отношения, а в соответствии с законодательством решение о выдаче лицензии принимает орган, а перед этим вопрос рассматривается на лицензионной комиссии, при этом лицензии подписывает руководитель, и не понятно где в этом процессе инспектор. А вот рассказать общественности Елена Костенко о том, что сама изменила состав лицензионной комиссии и включила туда своих горе советников (о них чуть позже), забыла. Совпадение - не думаю. Просто не хочется, чтобы все знали, что теперь процесс выдачи строительных лицензий контролирует Сергиенко с Воробьевым - горе помощники, которые реализовали преступные схемы в ГАСИ во времена Януковича, кстати в ГАСИ тогда правил Кучер.

По поводу наделения инспекторов чрезмерными полномочиями, то можно сказать, что это "великое открытие", особенно если учитывать тот факт, что такая ситуация возникла еще в 2015 в связи с принятием Закона 320-VIII. Что можна сказать, уровень знания законодательства "очень высокий", хоть бы советники подсказали.

Ну а по поводу концентрации контрольных и разрешительных функций в руках одного инспектора, то Костенко вообще понесло. Будучи руководителем не знать, что инспекторы разрешительных подразделений не осуществляют проверок на объектах это уже верх маразма.

"Слепые лицензии" это тоже свидетельство "профессионализма" и "компетенции" Костенко. Алгоритм прохождения документов описан чуть выше. Мало того этот процесс утвержден на законодательном уровне. Действительно есть проблема, поскольку лицензия не подтверждает способность организации выполнять работы, потому что по факту является лишь декларацией. И вместо того, чтобы выступить с законодательной инициативой по изменению ситуации, Костенко вводит в состав лицензионной комиссии "мастера по декларациям" своих советников Сергиенко и Воробьева. Как уже отмечалось. именно они в 2012-2014 курировали разрешительное направление в строительстве. А наполнения черной кассы своих покровителей в значительной степени реализовали через регистрацию декларации. В те времена Сергиенко выписал полномочия центрального аппарата ГАСИ таким образом, чтобы он мог у себя в подразделении регистрировать декларации. Своего рода централизация разрешительного процесса. Кстати, это же он сделал уже сейчас, но об этом позже.

Так образована комиссия, но процесс публичным не стал, ни одного представителя общественности в состав комиссии не входит! Более того Сергиенко является членом и этой комиссии и контролирует кроме лицензий еще и разрешительные процессы. А к тому же Сергиенко руками Костенко снова централизует разрешительные процессы: Костенко предоставляет поручение территориям выдавать разрешения и сертификаты на объекты СС2 после ее приказа; а приказ же готовит Сергиенко и решает какое разрешение и кому дать. Все решения под семью замками в ГАСИ.

И все то, что делалось в течение последних трех месяцев, после освобождения от должности Председателя ГАСИ Кузьмина и его заядлых девушек Чекомасовой и Айхель, по поводу ликвидации коррупционного давления на территориальные органы, нивелировалось.

А что касается обнародования решений комиссий, так еще ни одно из решений не обнародовано, наверное Сергиенко с Воробьевым еще цену не составили. К тому же просрочили рассмотрение значительного количества документов. О чем свидетельствуют данные ПРОЗРАЧНОЙ ГАСИ. Так к завершению рабочей недели 11.01.2020 отсутствует информация о решении о выдаче 32 сертификатов и 41 разрешения. И это только по СС3.

Ну и так далее ...

Что касается территориальных органов - ситуация не лучше, пока не выключили сайт кому интересно можете посмотреть, но есть подозрение, что сайт по "техническим причинам" перестанет работать, чтобы не выдавать все тайны.

Такого даже Чекомасова себе не позволяла. Но что же тут поделаешь, Сергиенко привык работать так, он и раньше в разрешительном так работал. Немного придержал документ, вот и застройщик начинает искать пути решения.

Непонятным остается лишь то, почему застройщики молчат? Их устраивают таксы советников? В чем дело народ, пока профессиональная среда молчит, до тех пор и издеваться будут!

Вот теперь к итогам, что же все-таки сделано за такой короткий промежуток времени новым руководителем Костенко, а точнее ее советниками:

1. Централизовали разрешительные процессы и взяли их под свой контроль (кстати говорят, что Воробьев уже получил первый "транш" за урегулирование разрешительных вопросов);

2. Взяли под "свое крыло" лицензирование;

3. Работу последних трех месяцев 2019 в направлении ликвидации коррупционного давления на территориальные органы, умножили на ноль.

4. А сама Костенко провела предварительный псевдо аудит.

Вот так, за достаточно короткий промежуток времени уже фактически построено крепкий коррупционный фундамент ...