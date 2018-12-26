Развал России Украине невыгоден - Пономарев

Российский политик считает, что Украина получила бы выгоду от прозападной и демократической России - Киеву было бы выгодно вступление России в ЕС и НАТО.Фото: apostrophe.ua

Существует мнение, что Россия обречена на распад, однако это невыгодно Украине.

Для украинцов будет лучше, если агрессивный сосед после конца правления путинского режима пойдет по пути евроинтеграции. Об этом заявил российский политик, бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев.

По его словам, в случае смены власти в Кремле может произойти усиление националистического крена и радикализация режима, или произойдет распад страны.

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"При падении такого централизованного бонапартистского режима центробежные тенденции неизбежны. Они будут в любом случае, даже в случае попытки "мягкой" передачи власти преемнику, но хватит ли этого для развала страны, не знаю. Но если такие тенденции проявятся, то я не считаю, что Украина должна быть заинтересована в развале России", - сказал Пономарев.

Российский политик считает, что Украина получила бы выгоду от прозападной и демократической России, - Киеву было бы выгодно вступление России в ЕС и НАТО.

"Эти структуры могли бы институционально обуздать имперские устремления России, как они ликвидировали имперские амбиции Германии или Франции. Распад же будет означать создание нескольких ядерных государств по периметру ваших границ, которые с высокой вероятностью будут воевать между собой, а также потоки беженцев, "дикие дивизии" и множество других проблем", - объяснил он.

Основной интерес России - чтобы во главе Украины были люди коррумпированные и недееспособные, которые бы боролись друг с другом и которые бы не смогли привести Украину к процветанию.