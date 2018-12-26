Развал России Украине невыгоден - Пономарев

 
Ексклюзивы
1/5
Премьер Венгрии хотел бы быть Путиным - Казарин
Премьер Венгрии хотел бы быть Путиным - Казарин
1 Просмотров: 891
На Гандзюк напали бойцы, защищавшие Донецкий аэропорт - Синицын
На Гандзюк напали бойцы, защищавшие Донецкий аэропорт - Синицын
Просмотров: 6948
Россия ничего не может противопоставить Украине, кроме агрессивного пиара - Зен Антипоп
Россия ничего не может противопоставить Украине, кроме агрессивного пиара - Зен Антипоп
Просмотров: 1449
Луценко прекрасно знает, кто заказал Екатерину Гандзюк - волонтер
Луценко прекрасно знает, кто заказал Екатерину Гандзюк - волонтер
Просмотров: 2142
Морковь покупали поштучно, как бананы: эксперт рассказал о ценовых рекордах 2018-го
Морковь покупали поштучно, как бананы: эксперт рассказал о ценовых рекордах 2018-го
Просмотров: 1269
Гройсман прокомментировал поход на выборы
Гройсман прокомментировал поход на выборы
Просмотров: 1161
Какая ситуация с зарплатами в стране
Какая ситуация с зарплатами в стране
1 Просмотров: 774
Премьер назвал условие дешевого газа
Премьер назвал условие дешевого газа
Просмотров: 4293
Новый транш МВФ поможет Украине пережить 2019 год - эксперт
Новый транш МВФ поможет Украине пережить 2019 год - эксперт
Просмотров: 252
Гройсман: когда не было войны, куда девались деньги?
Гройсман: когда не было войны, куда девались деньги?
Просмотров: 2340
Фото
Все фото
4
7
4
4
7
Нардеп Мосийчук в прямом эфире устроил драку с политологом
Нардеп Мосийчук в прямом эфире устроил драку с политологом
В Раде из-за РПЦ подрались нардепы
В Раде из-за РПЦ подрались нардепы
Ахметова и экс-&quot;регионалов&quot; больше не подозревают в финансировании терроризма - нардеп
Ахметова и экс-"регионалов" больше не подозревают в финансировании терроризма - нардеп
Ногами вперед: наказали россиян, которые хотели высказаться против Путина
Ногами вперед: наказали россиян, которые хотели высказаться против Путина
Мы объединились - новый глава Украинской православной церкви
Мы объединились - новый глава Украинской православной церкви
Видео
Все видео
Путин отличился странным поведением на встрече с Лукашенко
Путин отличился странным поведением на встрече с Лукашенко
Майкл Щур разоблачил хитрые планы Порошенко
Майкл Щур разоблачил хитрые планы Порошенко
Порошенко дал пресс-конференцию
Порошенко дал пресс-конференцию
Порошенко раскритиковали за торжественное шествие на Собор в сопровождении колоколов
Порошенко раскритиковали за торжественное шествие на Собор в сопровождении колоколов
Общество и власть должны иметь общую идею. Тогда армия будет непобедима - Кошулинский
Общество и власть должны иметь общую идею. Тогда армия будет непобедима - Кошулинский
Интервью
1/5
Россия ничего не может противопоставить Украине, кроме агрессивного пиара - Зен Антипоп
Россия ничего не может противопоставить Украине, кроме агрессивного пиара - Зен Антипоп
Просмотров: 1449
Морковь покупали поштучно, как бананы: эксперт рассказал о ценовых рекордах 2018-го
Морковь покупали поштучно, как бананы: эксперт рассказал о ценовых рекордах 2018-го
Просмотров: 1269
Общество и власть должны иметь общую идею. Тогда армия будет непобедима - Кошулинский
Общество и власть должны иметь общую идею. Тогда армия будет непобедима - Кошулинский
2 Просмотров: 1566
Насирова возвращать на должность никто не будет
Насирова возвращать на должность никто не будет
2 Просмотров: 2466
Говорить сейчас на Донбассе на русском - это приглашать империю тебя подгрести - Леся Рой
Говорить сейчас на Донбассе на русском - это приглашать империю тебя подгрести - Леся Рой
Просмотров: 1656
Колонка
22 декабря 2018
Просмотров: 2070
Проголосуй, щоб не було соромно
– Это ужас! Страшный сон моих праотцов – Грузией управляет женщина, – таксист-грузин не стримує емоцій. – А если война? ...
среда, 26 декабря 2018 09:46

Развал России Украине невыгоден - Пономарев

  Комментировать
Развал России Украине невыгоден - Пономарев
Российский политик считает, что Украина получила бы выгоду от прозападной и демократической России - Киеву было бы выгодно вступление России в ЕС и НАТО.Фото: apostrophe.ua

Существует мнение, что Россия обречена на распад, однако это невыгодно Украине.

Для украинцов будет лучше, если агрессивный сосед после конца правления путинского режима пойдет по пути евроинтеграции. Об этом заявил российский политик, бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев.

По его словам, в случае смены власти в Кремле может произойти усиление националистического крена и радикализация режима, или произойдет распад страны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Российский самолет "промахнулся при посадке"

"При падении такого централизованного бонапартистского режима центробежные тенденции неизбежны. Они будут в любом случае, даже в случае попытки "мягкой" передачи власти преемнику, но хватит ли этого для развала страны, не знаю. Но если такие тенденции проявятся, то я не считаю, что Украина должна быть заинтересована в развале России", - сказал Пономарев.

Российский политик считает, что Украина получила бы выгоду от прозападной и демократической России, - Киеву было бы выгодно вступление России в ЕС и НАТО.

"Эти структуры могли бы институционально обуздать имперские устремления России, как они ликвидировали имперские амбиции Германии или Франции. Распад же будет означать создание нескольких ядерных государств по периметру ваших границ, которые с высокой вероятностью будут воевать между собой, а также потоки беженцев, "дикие дивизии" и множество других проблем", - объяснил он.

Основной интерес России - чтобы во главе Украины были люди коррумпированные и недееспособные, которые бы боролись друг с другом и которые бы не смогли привести Украину к процветанию.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Развал России Украине невыгоден - Пономарев». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
декабря

"Напоминал кирпич с клавиатурой" - родился создатель мобильного телефона

После войны авто не выпускали 10 лет - как основали компанию Nissan

Супруги-ученые четыре года работали, чтобы выделить грамм радия

Самое читаемое
Наслаждение через боль: фотограф снимает японок, которые занимаются шибари
Наслаждение через боль: фотограф снимает японок, которые занимаются шибари
22
 1 Просмотров: 164647
Путин отличился странным поведением на встрече с Лукашенко
Путин отличился странным поведением на встрече с Лукашенко
 4 Просмотров: 14193
Соблазнительные пожарные обнажили торсы для благотворительности
Соблазнительные пожарные обнажили торсы для благотворительности
46
 Просмотров: 8451
В Украину идет новый атмосферный фронт: чего стоит ждать от погоды
В Украину идет новый атмосферный фронт: чего стоит ждать от погоды Просмотров: 7389
Каменских сняла туфли, а Сердючка - звезду: неожиданные моменты грандиозного финала &quot;Х-фактора&quot;
Каменских сняла туфли, а Сердючка - звезду: неожиданные моменты грандиозного финала "Х-фактора"
32
 Просмотров: 7155
Политика
СНБО соберется на заседание - СМИ
СНБО соберется на заседание - СМИ Просмотров: 90
"Я не могу переступить через себя": Зеленский рассказал, почему не выступает в России
"Я не могу переступить через себя": Зеленский рассказал, почему не выступает в России Просмотров: 324
У Порошенко объяснили цель российских санкций
У Порошенко объяснили цель российских санкций Просмотров: 342
Добкин эмоционально прокомментировал свое включение в санкционный список
Добкин эмоционально прокомментировал свое включение в санкционный список Просмотров: 315
Платформа обратилась за помощью к России - Бортник
Платформа обратилась за помощью к России - Бортник Просмотров: 405
Больше всего комментируют
43
"Закрасили "Слава Україні": пленный моряк написал письмо из СИЗО
39
Тимошенко впервые показала внучку
15
Кремль устроил бы кандидат с таким темным прошлым, как у Тимошенко - эксперт
5
Вселенский патриарх ответил на обвинения в получении взятки
4
Путин отличился странным поведением на встрече с Лукашенко
Голосов: 33346
Голосование Почему я не буду голосовать за Петра Порошенко на президентских выборах в 2019 году?
  • Он не оправдал моих ожиданий
  • Я за него и на предыдущих выборах не голосовал
  • Есть более достойные кандидаты
  • У него есть возможность убедить меня в обратном
  • Украине нужен президент нового качества
  • Буду голосовать за Порошенко
  • Еще не определился с кандидатом
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua