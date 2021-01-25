Разумкова: я не общаюсь с Дубинским

Дмитрий Разумков на парламентских выборах шел 1-ым в списке партии "Слуга народа". Фото: Андрей Нестеренко, rada.gov.ua

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков не общается с народным депутатом от "Слуги народа" Александром Дубинским, против которого США ввели санкции.

Спикер отказался это комментировать, сообщает "Укрінформ".

"Касательно этого вопроса я не общался с Александром Анатольевичем.

И мне некорректно будет комментировать", - сказал Разумков на брифинге.

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11 января США ввели индивидуальные ограничения, в частности против Дубинского. США заявили о "части связанной с Россией сети иностранного влияния, которая касается Андрея Деркача". В прошлом году Посольство США заявило, что нардеп Деркач является российским агентом.