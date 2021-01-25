Разумкова: я не общаюсь с Дубинским

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков не общается с народным депутатом от "Слуги народа" Александром Дубинским, против которого США ввели санкции.
Спикер отказался это комментировать, сообщает "Укрінформ".
"Касательно этого вопроса я не общался с Александром Анатольевичем.
И мне некорректно будет комментировать", - сказал Разумков на брифинге.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Американские санкции против Дубинского: Майкл Щур потроллил Зеленского
11 января США ввели индивидуальные ограничения, в частности против Дубинского. США заявили о "части связанной с Россией сети иностранного влияния, которая касается Андрея Деркача".
В прошлом году Посольство США заявило, что нардеп Деркач является российским агентом.
×
Комментарии